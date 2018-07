Lewis Hamilton l'emporte en Allemagne, Lance Stroll abandonne

Même s’il était parti du 14e rang sur la grille de départ, le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 d’Allemagne, dimanche à Hockenheim.

Son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, a décroché le deuxième rang. Kimi Raikkonen (Ferrari) a complété le podium.

Avec cette victoire, Hamilton, champion du monde en titre, a dépassé Sebastian Vettel (Ferrari) au sommet du classement des pilotes.

Le moment fort de la course a d’ailleurs été l’abandon de Vettel, détenteur de la «pole», qui a ainsi raté une chance de l’emporter devant ses partisans. L’Allemand a commis une erreur au 51e tour. Il a complètement raté un virage et a terminé sa course dans un muret de sécurité. On a pu l’entendre présenter ses excuses à son équipe, entre quelques jurons bien sentis.

Hamilton avait éprouvé des ennuis avec sa voiture en qualification. Il n’avait pas pu entrer en piste pour la deuxième séance. Cela rend sa victoire encore plus impressionnante puisqu’il a dû remonter le peloton pour finalement s’installer au premier rang.

Le Québécois Lance Stroll (Williams) avait lui aussi eu des difficultés en qualification, étant éliminé dès la première séance. Il était parti de la 17e position et a finalement déclaré forfait au 53e tour.

Daniel Ricciardo (Red Bull), qui avait été confiné à la 19e place sur la grille de départ à cause d’une pénalité pour avoir changé une pièce dans sa voiture, a également joué de malchance. Après être remonté en milieu de peloton, des ennuis mécaniques l’ont forcé à abandonner au 28e tour.