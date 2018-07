Les Nationals privés de Sean Doolittle pour quelques semaines

Les Nationals de Washington devront se passer des services de leur spécialiste des fins de match Sean Doolittle pendant encore quelques semaines.

La nouvelle a été rapportée par le réseau Mid-Atlantic Sports Network, dimanche.

Un test d’imagerie par résonnance magnétique a révélé que Doolittle souffrait d’une «réaction de stress» au pied. Cette blessure est moins sévère qu’une fracture de stress. Elle ressemble davantage à une contusion osseuse.

Cela dit, il sera absent pour une période plus longue que l’équipe ne l’imaginait quand elle a inscrit son nom sur la liste des blessés de 10 jours le 11 juillet. À cause de cela, Doolittle avait raté le match des étoiles du baseball majeur.

La date de son retour au jeu n’est pas connue pour l’instant. On sait toutefois qu’il sera absent pendant des semaines et non des mois.

En 37 manches et un tiers cette saison, l’artilleur de 31 ans a obtenu 22 sauvetages en plus de maintenir une moyenne de points mérités de 1,45.