Les Nationals frappent d’entrée de jeu

Une récolte de trois points en première manche a suffi aux Nationals pour vaincre les Braves d’Atlanta au compte de 6-2, dimanche à Washington.

Un triple d’Anthony Rendon et un roulant de Juan Soto ont permis aux favoris locaux d’inscrire les trois premiers points du match.

Max Scherzer (13-5) a ensuite limité les Braves à deux points, huit coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Kelvin Herrera a pour sa part réussi un 15e sauvetage cette saison.

Bryce Harper a également eu son mot à dire avec deux coups sûrs, dont un circuit, et deux points produits. Adam Eaton a quant à lui placé trois fois la balle en lieu sûr et croisé le marbre deux fois.

Mike Foltynewicz (7-6) a permis quatre points, neuf claques en lieu sûr et trois passes gratuites en cinq manches et deux tiers.