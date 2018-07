Les Ducks et Brandon Montour tentent d'éviter l'arbitrage

Les Ducks d’Anaheim et le défenseur Brandon Montour négocient un contrat de deux ans et tentent d’éviter l’arbitrage salarial.

Le directeur général de l’équipe, Bob Murray, a déclaré aux abonnés de saison que les deux camps ont été incapables de s’entendre sur les bases d’un contrat d'une plus longue durée.

La séance d’arbitrage est prévue ce mardi à Toronto. Puisque le joueur a voulu se prévaloir de l'arbitrage, c'est la formation qui décide de la longueur du pacte.

Le réseau Sportsnet rapportait dimanche matin que les Ducks lui offrent une moyenne de 1,5 million $ par an, tandis que Montour réclamait une saison à 4,75 millions $ lorsqu'il a demandé l'arbitrage.

