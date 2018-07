Les Angels s’amusent à Houston

Sept des dix frappeurs des Angels ont au moins produit un point et leur club l’a emporté 14-5 contre les Astros de Houston, dimanche, à Los Angeles.

Dans ce lot de cogneurs, Justin Upton, Kole Calhoun, Mike Trout et Ian Kinsler ont tous étiré les bras.

Dans le cas de Trout, il s’agissait de sa 26e longue balle de la saison, ce qui lui permet de rejoindre Aaron Judge des Yankees de New York au troisième rang des frappeurs de circuits dans le baseball majeur.

La victoire est allée à la fiche d’Andrew Heaney (6-6), qui a œuvré pendant six manches sur la butte. Il a permis uniquement un point sur quatre coups sûrs et a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Quant à lui, Lance McCullers fils (10-5) a hérité de la défaite. Il a donné cinq points en six coups sûrs et cinq passes gratuites en quatre manches et un tiers de travail.