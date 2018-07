Le FC Dallas échange Kellyn Acosta contre Dominique Badji du Colorado

Le FC Dallas a envoyé le milieu de terrain Kellyn Acosta aux Rapids du Colorado, dimanche.

En retour, la formation du Texas reçoit l’attaquant Dominique Badji selon le quotidien «Dallas Morning News».

Acosta, 22 ans, a été formé à l’académie du FC Dallas et a évolué avec la sélection nationale des États-Unis lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde. Il n’était cependant plus dans les bonnes grâces de l’entraîneur Oscar Pareja. En effet, son temps d’utilisation n’a cessé de diminuer lors des deux dernières saisons. En 2018, il a pris part à 13 rencontres, dont huit comme partant, où il a marqué un filet et ajouté deux passes décisives.

Pour sa part, Badji évoluait avec les Rapids depuis 2015. L’athlète de 25 ans a présentement amassé sept buts et deux mentions d’aide en 16 parties cette saison.

Les deux équipes de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer ont des saisons aux opposés. Le FC Dallas est en première position, alors que le Colorado est avant-dernier.