L’arbitre accorde 5,5 millions $ à Jacob Trouba

Les Jets de Winnipeg ont annoncé, dimanche, que l’arbitre a accordé un salaire annuel de 5,5 millions $ au défenseur Jacob Trouba.

La formation du Manitoba et son joueur sont passés par le processus d’arbitrage salarial vendredi et l’audience aurait duré près de six heures, selon le réseau Sportsnet.

Les Jets ont consenti à cette décision et ont décidé de l’appliquer pour une seule saison.

Un peu plus tôt cette semaine, le réseau Sportsnet révélait qu’il existait un écart de 3 millions $ entre les deux camps. Trouba exigeait 7 millions, tandis que les Jets lui offraient 4 millions $. Le médiateur a donc coupé la poire en deux.

Il s’agit d’une augmentation de salaire de 2 millions $ pour Trouba, qui a gagné 3,5 millions $ lors des deux dernières saisons.

L’an passé, le joueur de 24 ans a inscrit trois buts et 24 points en 55 parties avec un temps de glace de 21 min 54 s en moyenne.

L’arrière de 6 pi 3 po a été un choix de premier tour (neuvième au total) des Jets au repêchage de 2012.