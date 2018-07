La balle voyage pour les Pirates

Les frappeurs des Pirates de Pittsburgh se sont amusés face aux Reds de Cincinnati et l’ont emporté 9-2, dimanche, au Great American Ball Park.

Gregory Polanco, Corey Dickerson, Starling Marte et Sean Rodriguez ont tous frappé une longue balle contre le lanceur partant des Reds Matt Harvey (5-6).

Celui-ci a œuvré pendant trois manches et deux tiers, accordant huit points mérités sur huit coups sûrs.

La victoire est allée à la fiche d’Ivan Nova (6-6) qui, en six manches et deux tiers, a permis les deux points de ses adversaires sur cinq coups sûrs et deux.

Offensivement, l’après-midi a été longue pour les frappeurs de Cincinnati. Seulement quatre des 16 joueurs à avoir affronté les tirs des artilleurs ont réussi à cogner un minimum d’un coup sûr.