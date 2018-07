Johnny Football débarque à Montréal

Les Alouettes de Montréal ont fait l’acquisition du quart-arrière Johnny Manziel des Tiger-Cats de Hamilton, dimanche.

Le pivot fera ses débuts dans la grande métropole dès jeudi, le 26 juillet.

