Guingamp confirme le transfert de Briand vers l'Impact

L'En Avant de Guingamp a confirmé le transfert de l'attaquant français Jimmy Briand vers l'Impact de Montréal, dimanche.

Le club français a révélé l'information par un communiqué relayé sur son compte Twitter en début de soirée, heure de Montréal. L'Impact n'a rien communiqué à ce sujet pour l'instant.

«L’EAG confirme un accord avec l’Impact de Montréal pour le transfert de Jimmy Briand. Devant la volonté clairement affichée par son joueur de quitter le club, l’En Avant de Guingamp s’est résolu à transférer son attaquant en MLS», peut-on lire dans le communiqué.

Briand, qui a 32 ans, faisait l'objet de rumeurs le liant à l'Impact depuis quelques semaines. L'entraîneur du club montréalais, Rémi Garde, n'a jamais confirmé quoi que ce soit au sujet de l'intérêt présumé du club pour Briand, se contentant de répéter qu'il avait ce joueur en haute estime.

Briand a évolué sous les ordres de Garde à Lyon, il y a quelques années.

L'Impact devra cependant libérer une place de joueur international s'il veut être en mesure de permettre à Briand de participer à un match dans l'uniforme bleu, blanc et noir. Selon ce que rapportait notre analyste Vincent Destouches il y a quelques jours, Briand n'occupera pas une place de joueur désigné au sein de l'effectif et l'Impact n'a pas eu à payer de montant de transfert à Guingamp.

En 37 parties avec l’EAG en 2017-2018, Briand a touché le fond du filet à 11 reprises, en plus de fournir deux passes décisives.

Le vétéran, qui aussi évolué avec Rennes en plus de Lyon et Guingamp, en France, a cumulé 85 buts et 57 passes décisives en 384 matchs de Ligue 1, première division dans l'Hexagone.

Il a aussi passé une saison à Hanovre, en Allemagne, en plus de disputer 16 matchs de Ligue des champions de l'UEFA au cours de sa carrière, lors desquels il a inscrit un total de deux buts et quatre passes décisives.

Son arrivée chez l'Impact se produit alors que les attaquants de l'équipe connaissent collectivement une saison difficile. À eux deux, Matteo Mancosu et Anthony Jackson-Hamel n'ont inscrit que quatre buts dans la MLS en 2018.