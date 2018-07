EN DIRECT : Woods dans la course à l'Omnium britannique

L'ancien numéro un mondial, Tiger Woods, n'a pas partagé la tête d'un tournoi majeur depuis 2012. Ce matin, l'Américain siège à un coup de la tête à l'Omnium britannique, en Écosse.

Suivez les détails en direct de ses neuf derniers trous ci-bas.

Fort d'une brillante carte de 66 samedi, cinq coups sous la normale, le Tigre semble pris d'un sentiment d'invicibilité. Alors que les ténors tombent, Woods grappille les oiselets pour siéger momentanément au sommet à -7.

Tiger Woods est présentement au : 15e trou du parcours de Carnoustie. Il est à -5.

14 : Le tigre rugit de nouveau. Wood signe un oiselet dans une troisième ronde consécutive au 14e trou pour passer à -5. Il n'est qu'à un coup de la tête avec quatre trous à faire.

Justin Rose, à ce moment à -5, réalise l'un des plus beaux coups de la journée. Son long fer lui permet de positionner sa balle à quelques pouces de la coupe. Il passera à -6 avec les meneurs.

13 : Woods connaît un répit. La normale 3 lui sourit suffisamment pour le garder à deux coups des meneurs. Il signe le par et demeure à -4.

12 : Son deuxième coup est trop court ainsi qu'à droite de la cible. L'Américain lâche «Oh non, tu l'as encore fait!». Sa frustration est palpable. Il encaisse encore, cette fois le boguey. Il passe à -4.

Rory McIlroy cale un aigle sur une distance de 55 pieds au 14e trou pour se joindre au groupe de meneurs à 6 coups sous la normale. Le Nord-Irlandais jubile.

11 : Son deuxième coup est horrible. Il part à gauche dans la foule, mais bondit vers l'allée grâce à un contact contre un partisan. Son coup d'approche suivant est trop court, mais passe tout juste la fosse de sable en bordure du bert. Woods joue entre chance et malchance. Il ratera son roulé pour encaisser un dur double-boguey. Woods chute à -5, un coup derrière Jordan Spieth, Francesco Molinari, Kevin Kisner et Kevin Chappell (-6).

10 : Tiger Woods se sort brillamment d'une fosse de sable logée dans l'allée pour rejoindre le vert. Son roulé rate à la droite du trou. Il se satisfait d'une autre normale. Il est à -7.

Entre-temps, le co-meneur du début de la journée, l'Américain Xander Schauffele, connaît des difficultés. Il signe boguey, boguey et double-boguey entre les 5 et 7es trous. Il chute à -5. Tiger est seul en tête.

9 : Normale, rien de plus et rien de moins. C'est le trou le plus irrégulier de Woods depuis le début de la compétition. Il s'en sort indemne. Il reste à -7.

8 : Cette normale 3 ne fait pas peur au Tigre. Autre normale. Woods est à -7.

7 : Les amateurs s'amassent autour du phénomène de la journée. L'Américain signe un autre par. Il reste à -7.

6 : Retrancher les coups, c'est l'objectif. Woods retranche un coup à la normale. Il s'empare de la tête avec Xander Schauffele à -7!

5 : L'ancien numéro un mondial conserve son calme. La normale fera l'affaire. Il demeure à -6.

4 : Tiger n'a connu rien d'autre que l'oiselet sur cette normale 4. Il répète cette performance avec la régularité d'une horloge suisse. Il passe à -6.

3 : Vendredi, l'Américain avait signé le boguey. Cette fois? La normale, évidemment. Il demeure à -5.

2 : Woods, qui n'a pas gagné en Grande-Bretagne depuis 2006, enchaîne un autre par. Il est à -5.

1 : Le vainqueur de 14 tournois majeurs se satisfait d'une normale 4 pour débuter la journée. Il est à -5.