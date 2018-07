Tyler Seguin voudrait-il rejouer pour Claude Julien?

Le quotidien «The Gazette» posait une question intéressante cette semaine : Tyler Seguin voudrait-il jouer pour les Canadiens de Montréal?

Le joueur de centre des Stars de Dallas écoulera cet automne la dernière année de son contrat de six ans, 34,5 millions $ et empochera 5,75 M$ avant d’avoir l’occasion de tester le marché des joueurs autonomes.

Sur le plan offensif, il correspond parfaitement au profil du joueur que recherche l'état-major des Canadiens. Et ce même si des problèmes de comportement lui ont déjà été reprochés par le passé.

Une réunion avec Claude Julien?

Âgé de 26 ans, Seguin a été repêché et développé par les Bruins de Boston sous la tutelle de l’actuel entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien. Ils ont d'ailleurs gagné la coupe Stanley à sa saison recrue en 2011.

Ces derniers l’avaient échangé aux Stars en juillet 2013, avec Ryan Button et Rich Peverley, en retour de Reilly Smith, Joe Morrow, Matt Fraser et Loui Eriksson.

Chose certaine, une réunion Seguin-Julien améliorerait l’attaque des Canadiens à 100%. Le talentueux joueur retrouverait son premier entraîneur dans le circuit Bettman et aboutirait dans un marché de hockey des plus frénétiques.

Le droitier vient d’enfiler 40 buts en plus de totaliser 78 points en 82 rencontres, ce qui représente le deuxième meilleur cumulatif de sa carrière.

Reste à voir si le patineur de 6 pi 1 po a un intérêt pour Montréal. L’équipe est en reconstruction et le directeur général du CH Marc Bergevin souhaite se départir de son capitaine Max Pacioretty, quintuple marqueur de 30 buts.

Seguin, lui, a franchi ce cap à quatre de ses huit saisons dans la LNH. En 590 matchs, il revendique 229 buts et 505 points. Avec un coussin de plus de 20 millions $ sous le plafond salairal en vue, l'été prochain, Montréal n'aurait aucune difficulté à lui offrir un contrat de 8 ou 9 millions $ ou plus.

Le problème des joueurs autonomes

Bergevin vient d’encaisser deux revers en ce qui a trait aux potentiels joueurs autonomes : John Tavares et Paul Stastny, les deux joueurs de centre les plus convoités en vue du 1er juillet, n’ont pas voulu s’entretenir avec le grand patron du Bleu-blanc-rouge.

Outre Seguin, Matt Duchene, Derick Brassard, Joe Pavelski et Eric Staal figurent sur la liste des joueurs de centre dont les ententes viendront à échéance, l’été prochain.

Vendredi, notre confrère du «Journal de Montréal» Marc De Foy rapportait que Stastny a téléphoné à Pacioretty pour s'informer de Montréal, mais le capitaine n'a pu assurer qu'il sera encore avec l'équipe en octobre. Le fils de la légende des Nordiques, Peter, a joint les rangs des Golden Knights de Vegas peu après.