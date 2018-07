Nicolas Lodeiro s’occupe des Whitecaps

Nicolas Lodeiro a fait mouche à deux reprises et les Sounders ont défait les Whitecaps de Vancouver par la marque de 2-0, samedi à Seattle.

Le milieu de terrain a ouvert la marque dès la cinquième minute de jeu sur un penalty.

Il a doublé l’avance des siens 26 minutes plus tard. Après avoir accepté le relais de Victor Rodriguez, il a envoyé une longue frappe du pied gauche en direction du but adverse. Pris hors position, le gardien des Whitecaps, Stefan Marinovic, a réussi a touché au ballon, qui a tout de même terminé sa course dans le filet.

Les Sounders, qui occupent le 10e rang dans l’Ouest avec 20 points, n’ont pas connu la défaite à leurs quatre dernières sorties, remportant deux matchs et obtenant deux matchs nuls pendant cette période.

Les Whitecaps, pour leur part, subissaient un second revers de suite, eux qui ont perdu 1-0 contre l’Impact, mercredi dernier au stade Saputo, en championnat canadien. Le match retour entre les deux équipes aura lieu ce mercredi à Vancouver.