Les 25 meilleurs joueurs de moins de 25 ans dans la LNH

La LNH a changé. Les jeunes joueurs fourmillent et le jeu offert est plus rapide que jamais.

La nouvelle garde du circuit ne donne pas sa place et elle est menée par Connor McDavid, qui a conclu deux saisons consécutives au sommet du classement des pointeurs.

En fait, les jeunes hockeyeurs dominants sont si nombreux qu'ils deviennent extrêmement difficiles à départager. Le TVASports.ca a été à même de le constater en classant les 25 meilleurs joueurs de moins de 25 ans du circuit Bettman.

L'exercice ne se limite pas à considérer les résultats des dernières années. Il consiste aussi à imaginer de quoi les joueurs seront capables la saison prochaine en fonction de leur potentiel.

Ainsi, on peut y retrouver le tout premier choix de l'encan de 2018, Rasmus Dahlin, puisqu'il pourrait avoir un impact immédiat avec les Sabres de Buffalo, à l'instar d'Auston Matthews à sa première saison à Toronto.

Plusieurs choix déchirants ont dû être effectués dans ce classement qui ne peut évidemment pas faire l'unanimité. Mais cela ne fait qu'exposer la richesse de ce groupe dans la Ligue.

Tous les joueurs âgés de plus de 24 ans au moment d'écrire ces lignes sont exclus. Par exemple, Nikita Kucherov avait 24 ans au cours de la saison 2017-2018, mais il a soufflé 25 bougies en juin et ne figure donc pas dans le classement.

1. Connor McDavid | C | Oilers d'Edmonton | 21 ans

La Terre est ronde. L’eau est liquide. Connor McDavid est le meilleur jeune joueur de la LNH.

Connor McDavid's second of the night is a thing of beauty. pic.twitter.com/Dj5BraZ1Gx — Sportsnet (@Sportsnet) 5 octobre 2017

La fusée ontarienne a cumulé 208 points lors des deux dernières saisons. En 2017-2018, McDavid a enregistré 84 points à forces égales. Le dernier joueur à avoir mieux fait à ce chapitre est Jaromir Jagr, qui avait amassé 95 points à égalité numérique en... 1995-1996.

2. Nathan MacKinnon | C | Avalanche du Colorado | 22 ans

Il existe peu de joueurs capables de manier la rondelle et d'exécuter des jeux à une vitesse aussi ahurissante. Beaucoup se demandaient quand arriverait la véritable explosion de MacKinnon. Ils ont obtenu leur réponse la saison dernière.

Le Néo-Écossais n’a peut-être pas gagné le trophée Art Ross, mais il a affiché une moyenne de point par match pratiquement identique à celle de McDavid (1,310, contre 1,317 pour McDavid).

Nathan MacKinnon just went for a walk ... through everyone. pic.twitter.com/2ds6C4NL3B — NHL (@NHL) 12 décembre 2016

3. Auston Matthews | C | Maple Leafs de Toronto | 20 ans

Matthews marque, et marque des buts.

Pour n'importe quelle statistique ayant un lien avec les buts marqués que l'on peut évoquer, ou presque, Matthews arrive dans les premiers de classe. Et si on se prêtait à l'exercice?

Buts marqués par match la saison dernière? Si l’on exclut quelques joueurs ayant disputé moins de trois matchs, il arrive au deuxième rang (0,55) derrière Ovechkin (0,60).

Buts à forces égales? Il en a inscrit 29, bon pour le cinquième rang, et ce, même s’il a raté 20 rencontres durant le calendrier régulier. S’il avait suivi le même rythme durant 82 matchs, il en aurait inscrit 38 et aurait dépassé McDavid au 1er rang à ce chapitre (35).

Matthews a vraiment tous les outils. Même s'il inscrit une tonne de buts, on aurait tort de le voir seulement comme un franc-tireur. Il peut contrôler le jeu avec ses habiletés à couper le souffle avec la rondelle.

This Auston Matthews kid is pretty good... pic.twitter.com/VTvln0g0Ml — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 15 octobre 2017

4. Patrik Laine | AD | Jets de Winnipeg | 20 ans

«C'est un tir différent.»

Cette simple phrase de l'entraîneur-chef Paul Maurice résume tout ce que vous devez savoir à propos de Laine.

En deux saisons dans la LNH, le Finlandais a compilé un taux de réussite des tirs de... 18%. C'est presque deux buts par tranche de 10 tirs!

À une époque où il est difficile de marquer, Laine peut faire scintiller la lumière rouge à une bonne distance de l'enclave, que ce soit avec son foudroyant lancer frappé sur réception ou son tir des poignets lourd et précis.

Patrik Laine does not like hockey pucks. �� pic.twitter.com/8XxIAAnsBv — NHL (@NHL) September 19, 2017

Laine arrive au deuxième rang pour les buts marqués depuis le début de la saison 2016-2017, avec deux petites réussites de moins qu'Alexander Ovechkin.

Personne n'a inscrit plus de buts que Laine en avantage numérique la saison dernière, et ce, même s'il ne vient qu'au 79e rang pour la moyenne de temps de jeu dans cette situation (3:00 par match).

5. Mathew Barzal | C | Islanders de New York | 21 ans

Barzal peut manœuvrer à travers un essaim de joueurs et faire des tours dans la zone offensive jusqu’à ce qu’une option de passe se libère dans l’enclave. Il est unique en son genre.

Depuis le lockout de 2004-2005, seulement quatre recrues ont amassé 85 points ou plus : Alex Ovechkin, Sidney Crosby, Evgeni Malkin et... Mathew Barzal.

Il continuera de faire pleurer à chaudes larmes les partisans des Bruins, qui ont vu leur équipe lever le nez sur lui trois fois plutôt qu'une lors du repêchage de 2015.

Mathew Barzal continues his push for the Calder, scoring this beauty for his 18th of the season. pic.twitter.com/XPYrkC6mCC — Sportsnet (@Sportsnet) March 1, 2018

6. Aleksander Barkov | C | Panthers de la Floride | 22 ans

Menez un sondage auprès des joueurs de la LNH et le nom de Barkov risque d’être souvent mentionné parmi ceux qu’ils détestent affronter. Le Finlandais peut être employé à toutes les sauces et pourrait bien être en lice pour un trophée Selke dans les années à venir.

Un joueur avec de telles aptitudes défensives qui réussit à amasser 78 points est extrêment précieux, au même titre que le sont Patrice Bergeron et Anze Kopitar.

Bob Boughner re: Barkov: "It's the little things that impress me more than anything.....how good his stick is."

Barkov leads all forwards with 124 stick checks - the only forward with over 100.

Here's a minute of his finest work...#SelkeTalk pic.twitter.com/Hoa2ciD5H0 — Mike Kelly (@MikeKellyNHL) January 11, 2018

7. Jack Eichel | C | Sabres de Buffalo | 21 ans

Eichel n’a pas encore participé aux séries et les Sabres de Buffalo ont croupi dans les bas fonds en sa présence. Mais peut-on lui attribuer tous les insuccès de sa formation? Si l’on combine les deux dernières saisons, l’Américain a compilé une meilleure moyenne de point par match que celles de John Tavares, Auston Matthews et Jamie Benn.

Sa contribution offensive est irréprochable et peu d'attaquants peuvent manier la rondelle comme il en est capable. Voyons voir maintenant s’il peut améliorer les autres facettes de son jeu et s’il sera mieux entouré.

Jack Eichel snipe going top cheddar where Momma hides the cookies ���� pic.twitter.com/grWYqjpM87 — Bar South N CellyTM (@BarSouthNCelly) December 28, 2016

8. David Pastrnak | AD | Bruins de Boston | 22 ans

Il forme avec Patrice Bergeron et Brad Marchand ce qui est sans doute le meilleur trio de la Ligue.

Extrêment créatif, le Tchèque met à profit sa grande agilité pour échapper à la pression adverse. «Pasta» en a mis plein la vue dans les dernières séries en amassant pas moins de 20 points en 12 rencontres.

On risque de le voir à plus d'une reprise dans les jeux de la semaine dans les années à venir.

David Pastrnak's unreal game winner �� pic.twitter.com/HW3vTSg0X3 — Hockey Highlights (@BestHockeyClips) December 6, 2016

9. Leon Draisaitl | AG ou C | Oilers d'Edmonton | 22 ans

Le grand gaillard excelle pour protéger la rondelle et possède une vision du jeu incroyable. On aurait tort de le voir comme un vulgaire sbire de Connor McDavid.

L'Allemand réalise avec régularité des jeux avec un haut coefficient de difficulté, ce qui peut offrir un spectacle assez intéressant lorsqu'il est jumelé à son compagnon ontarien.

The NHL shouldn’t allow Connor McDavid and Leon Draisaitl to play together... #Nasty pic.twitter.com/k77SNVhhS4 — Bar South N CellyTM (@BarSouthNCelly) November 10, 2017

10. Seth Jones | D | Blue Jackets de Columbus | 23 ans

Jones a-t-il rejoint l'élite des défenseurs de la LNH la saison dernière? On dirait bien que oui. L'athlète a terminé au quatrième rang du scrutin pour le trophée Norris et il a établi un sommet personnel de 57 points.

Un patineur exceptionnel, le droitier a été brillant dans les deux sens de la patinoire. À forces égales, son équipe a compilé un différentiel de tirs de +165 et un différentiel de buts de +10 lorsqu'il était sur la glace. Tout ça, alors qu'il affrontait les meilleurs éléments adverses.

Y a-t-il une chose que ce cheval de course de 6 pi 4 po et 210 lb ne puisse pas faire? Jones n'accumulera pas les points au même rythme que d'autres vedettes de sa profession, mais il demeure l'un des arrières les plus complets du circuit.

11. Johnny Gaudreau | AG | Flames de Calgary | 24 ans

Il est certes petit. Mais essayer de frapper solidement cet attaquant de 5 pi 9 po revient à tenter d'attraper une mouche en plein vol.

L'un des joueurs les plus dynamiques, Gaudreau a animé l'offensive des Flames avec une récolte de 84 points, soit 20 de plus que le deuxième meilleur attaquant de l'équipe, Sean Monahan.

Johnny Gaudreau dancing around the Sharks defense like a ballerina ���� pic.twitter.com/H8SDxJDgNV — Bar South N CellyTM (@BarSouthNCelly) March 17, 2018

12. Filip Forsberg | AG | Predators de Nashville | 23 ans

Il a une façon assez spéciale de décocher des tirs et cela cause toutes sortes d'ennuis aux gardiens adverses. Le Suédois se distingue dans les deux sens de la patinoire et peut réaliser des jeux incroyables dans les situations de «un contre un».

Filip Forsberg is ridiculous pic.twitter.com/msmWe3mGvc — Brady Trettenero (@BradyTrett) April 19, 2018

Si l'on inclut les dernières séries, Forsberg a fourni 80 points en autant de matchs en 2017-2018, de loin la meilleure saison de sa carrière.

13. Mitch Marner | AD | Maple Leafs de Toronto | 21 ans

Son intensité, sa capacité à jouer à une cadence élevée, ses habiletés avec la rondelle et sa rapidité font de lui un joueur divertissant, mais aussi très efficace. Marner a conclu la meilleure saison de sa carrière et a été le premier pointeur des Maple Leafs durant les dernières séries.

BRILLIANCE BY MITCH MARNER! Leafs trying to claw back! pic.twitter.com/KcBfzy6v5g — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) December 21, 2017

Et Nylander dans tout ça? Le préférer à Marner ne relèverait pas de l'hérésie. L'écart entre les deux attaquants n'est pas énorme et certains vous diront qu'ils sont essentiellement égaux. Marner est un tantinet plus jeune. Au final, c'est une question de préférence personnelle.

14. Brock Boeser | AD | Canucks de Vancouver | 21 ans

Boeser a raté 20 matchs la saison dernière, mais il a affiché un rythme de 38 buts et 73 points en tant que recrue.

Le blondinet peut placer la rondelle dans les plus petites ouvertures et devrait s'imposer comme l'un des buteurs les plus dominants du circuit. Le duo qu'il a formé avec Bo Horvat a de quoi donner de l'espoir aux partisans des Canucks. Dans les années à venir, l'Américain pourrait aussi profiter des offrandes d'Elias Pettersson, un joueur de centre extrêmement prometteur.

Lorsqu'il décoche son tir, le disque quitte la lame de son bâton à la vitesse de l'éclair, ce qui laisse peu de temps aux gardiens pour réagir.

Brock Boeser (#Canucks) sits 2nd in #NHL rookie scoring w/ 48 pts. He only needs 13 more pts over Vancouver's final 26 games to pass Pavel Bure & Ivan Hlinka for most pts by a rookie in franchise history.



*Ivan Hilinka 60 pts. (1981-82)

*Pavel Bure 60 pts. (1991-92) pic.twitter.com/oirBVQp0P6 — Puck Show (@PuckShow) 13 février 2018

Ce qui nous empêche de placer Boeser plus haut dans le classement pour l'instant est le petit échantillon de matchs joués. Il faudra voir s'il est capable d'afficher à nouveau un taux de réussite des tirs d'environ 16%.

15. Clayton Keller | C | Coyotes de l'Arizona | 19 ans

Le petit fabricant de jeu a été en mesure de récolter 65 points à sa première année dans la Ligue, et ce, au sein de la deuxième pire formation offensive.

Keller est l'un de ces joueurs cérébraux qui ne sont pas seulement rapides à l'aide de leurs pieds, mais également grâce à leur vivacité d'esprit.

"CLAYTON KELLER OT WINNER IN MINNY!"

Keller goes top shelf for his first goal of the calendar year and the #Yotes hand the #Wild just their 5th home loss of the season. pic.twitter.com/mxFlKrbY9x — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) 9 février 2018

16. Mikko Rantanen | AD | Avalanche du Colorado | 21 ans

En voilà un qui est extrêmement difficile à classer. On réserve la plupart du temps une place parmi l'élite aux attaquants obtenant 84 points à un tel âge.

D'un côté, Rantanen a aidé son coéquipier MacKinnon à exploser. De l'autre, il a bénéficié des éclairs de génie du deuxième joueur le plus utile du circuit selon le scrutin.

Voting for the Hart Memorial Trophy by members of the PHWA: pic.twitter.com/0nnksEGw6o — PHWA (@ThePHWA) 21 juin 2018

Pour le moment, prêchons la prudence. S'il poursuit dans cette veine, il faudra toutefois lui attribuer le statut qui lui revient.

17. Brayden Point | C | Lightning de Tampa Bay | 22 ans

Point est un attaquant doué offensivement, mais saviez-vous qu'il est devenu un joueur polyvalent pouvant s'acquitter de responsabilités défensives?

Lightning coach Jon Cooper called Brayden Point the best player in the series.

Here's why...#GoBolts pic.twitter.com/kQoXEnGmnk — The Point (@PNThockey) 7 mai 2018

Le dynamique joueur de centre a amassé 66 points durant le calendrier régulier et il a été encore plus efficace durant les séries, avec 16 points en 17 rencontres.

18. Andrei Vasilevskiy | G | Lightning de Tampa Bay | 24 ans

Ah, les gardiens...

Leurs performances peuvent varier énormément d'une saison à l'autre, il est difficile d'isoler leur rendement individuel de celui de leur équipe et il est tout aussi ardu de les comparer à des attaquants et à des défenseurs. Mais il faut bien se mouiller.

Contrairement à Matt Murray, Vasilevskiy n'a pas gagné deux fois la coupe Stanley. Cela dit, il a été nommé finaliste au trophée Vézina et ses capacités athlétiques sont très élevées. En termes de talent brut, le Russe fait très bonne figure par rapport à ses homologues.

Vasilevskiy a connu une saison en deux temps. Au début du mois de janvier, il montrait à un moment un taux d'efficacité de ,939 et une fiche tout aussi incroyable de 26-5-2. Ses performances ont piqué du nez par la suite, si bien qu'il a conclu la campagne avec un rendement de ,920.

Cela dit, le cerbère avait une très bonne excuse: la fatigue. Il a disputé au total 65 matchs la saison dernière, ce qui est éreintant pour un jeune gardien qui n'est pas habitué à une telle charge de travail.

19. Matt Murray | G | Penguins de Pittsburgh | 24 ans

Le jeune homme est entré dans la Ligue avec classe: il a remporté deux coupes Stanley en tant que recrue. Difficile de faire mieux!

Il fallait néanmoins garder les choses en perspective, sachant que l'échantillon était mince - spécialement lorsqu'il est question des gardiens.

D'ailleurs, on a observé une baisse de régime dans son jeu la saison dernière. Murray a affiché un taux d'efficacité de ,907.

Toutefois, plusieurs excellents gardiens ont connu une mauvaise campagne et le talent de Murray est indéniable. Dans la Ligue américaine, il avait été sensationnel. Il y a beaucoup de choses à apprécier dans son jeu, dont notamment son calme sous pression.

20. Zach Werenski | D | Blue Jackets de Columbus | 21 ans

Sa production a baissé la saison dernière, mais il ne faudrait surtout pas passer sous silence ses accomplissements lors de son arrivée dans la Ligue.

Depuis le lock-out de 2004-2005, seulement quatre défenseurs ont amassé plus de 45 points en tant que recrue: Dion Phaneuf (49), Tyler Myers (48), Zach Werenski (47) et Shayne Gostisbehere (46).

Les points n'ont pas été autant au rendez-vous pour Werenski lors de sa deuxième campagne, mais ça ne signifie pas forcément qu'il a été décevant. D'abord, il a montré d'excellents indices de possession de rondelle, les meilleurs chez les défenseurs de son équipe ayant joué au moins 20 matchs (Corsi de 54,41% à forces égales). L'ancienne vedette de l'Université du Michigan a aussi marqué 16 buts. Ivan Provorov, Dougie Hamilton et Victor Hedman sont les seuls arrières à avoir mieux fait que lui à ce chapitre - ils sont tous les trois ex aequo au premier rang avec 17 filets.

KIDS: If you are a defenseman, next time CBJ is on take a close look at Zach Werenski. Not only is he fun to watch (he plays like a 4th forward) but he ALWAYS HAS HIS HEAD UP. Such a great habit & should always be worked on in drills. Check it out here! pic.twitter.com/jbb4HDCPug — Topher Scott (@TopherScottNOW) 16 avril 2018

21. Sebastian Aho | AD | Hurricanes de la Caroline | 21 ans

Un attaquant tirant son épingle du jeu dans les deux sens de la patinoire? Pouvant fournir une soixantaine de points et plus? Les Hurricanes ont frappé un grand coup en le sélectionnant au deuxième tour.

Polyvalent, Aho peut aussi être employé au centre lorsque la situation le demande. Il ne possède pas le gabarit le plus intimidant, mais ne croyez pas qu'il est facile de lui enlever la rondelle pour autant.

Le Finlandais est habile, rapide, intelligent, et il a le compas dans l'oeil. Bref, il n'a aucune grande faiblesse.

22. Nikolaj Ehlers | AG | Jets de Winnipeg | 22 ans

Le Danois peut se targuer d'être l'un des patineurs les plus rapides de la planète, et ses mains ne sont pas piquées des vers non plus.

En raison de la profondeur des Jets, Ehlers a été le septième attaquant le plus utilisé de son équipe (moyenne de 16 min 6 s par match). Il a tout de même réussi à fournir 60 points dans les circonstances.

Nikolaj Ehlers puts on a snipe show for the #Jets pic.twitter.com/VNd1uSOnt1 — The Hockey Epic (@thehockeyepic) February 1, 2017

23. William Nylander | AD | Maple Leafs de Toronto | 22 ans

Une puissance dans le jeu de transition, le Suédois est très doué pour transporter le disque et trouver le moyen de pénétrer en zone offensive en possession de la rondelle.

Plusieurs buts de Matthews ont été marqués grâce à une passe savante de Nylander, qui est doté d'une vision du jeu et d'une créativité de très haut niveau.

10.) Matthews's goal vs Buffalo, Amazing shot but the pass by Nylander was somehow even better... pic.twitter.com/DBu6yXk1Cd — Mœvares (@MoemanHD) May 24, 2017

24. Rasmus Dahlin | D | Sabres de Buffalo | 18 ans

C'est plutôt simple: aucun arrière de son âge n'a présenté des statistiques aussi impressionnantes dans l'histoire de la ligue professionnelle suédoise.

On comprend ainsi pourquoi les comparaisons avec Erik Karlsson ont émergé. En fait, Karlsson vous dira lui-même que Dahlin est supérieur au joueur qu'il était à pareil âge.

Dahlin deviendra fort probablement une vedette - et un joueur qui apparaîtra dans le haut de ce classement dans les prochaines années. Mais il s'agit plutôt de savoir s'il sera dominant dès ses débuts, et à quel point.

Phaneuf a été la recrue la plus productive parmi les défenseurs (49 points) depuis le lock-out de 2004-2005. Maintenant, est-ce que le Suédois fracassera cette marque avec les Sabres de Buffalo?

Il risque d'obtenir beaucoup de temps de jeu, autant à forces égales qu'en avantage numérique. Comme il est gaucher, on l'imagine être jumelé à Rasmus Ristolainen au sein de la première paire.

25. Sean Monahan | C | Flames de Calgary | 23 ans

Il ne figure pas parmi les joueurs les plus spectaculaires - bien qu'il demeure habile -, mais il livre la marchandise année après année.

Mine de rien, Monahan compte déjà trois saisons d'un peu plus de 60 points à son actif.

Le centre de 6 pi 3 po possède un bon sens du jeu et peut aider son équipe de toutes sortes de façons sur la patinoire.

Mentions honorables: Charlie McAvoy (Bruins de Boston), Hampus Lindholm (Ducks d'Anaheim), Dylan Larkin (Red Wings de Detroit), Aaron Ekblad (Panthers de la Floride), Mathew Dumba (Wild du Minnesota), Ivan Provorov (Flyers de Philadelphie), Morgan Rielly (Maple Leafs de Toronto), Teuvo Teravainen (Hurricanes de la Caroline), Kyle Connor (Jets de Winnipeg), Mikhail Sergachev (Lightning de Tampa Bay), Bo Horvat (Canucks de Vancouver), Jaccob Slavin (Hurricanes de la Caroline), Jonathan Drouin (Canadiens de Montréal)

*Données provenant de NaturalStatTrick.com et de LNH.com