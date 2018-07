L’équipe-type de la mi-saison en MLS

La mi-saison est derrière nous depuis environ deux semaines en MLS et à l’approche du Match des étoiles, voici l’équipe-type de cette première moitié de campagne 2018 dans le circuit nord-américain, concoctée par le TVASports.ca!

Pour l’exercice, un schéma 4-3-3, semblable à celui employé par l’Impact de Montréal, a été utilisé.

ATTAQUANT

Josef Martinez, Atlanta United

Il n’y a pas de doute possible : le Vénézuélien est l’attaquant le plus prolifique de la MLS et ce, depuis ses débuts dans la ligue en 2017. Combinant à merveille avec le milieu Miguel Almiron, Martinez compte déjà 19 filets cette saison (avant les matchs de samedi), dont six gagnants. S’il évite les blessures, ce qu’il n’a pu faire l’an dernier, le joueur de 25 ans devrait pulvériser le record de buts en une saison de la MLS, qui est de 27.

Mise à jour: Martinez a mis un triplé contre D.C. United, samedi en après-midi.

AILIERS

Ignacio Piatti, Impact de Montréal

«Nacho» participera à un troisième match des étoiles de suite, le 1 août, et l’honneur est plus que mérité. L’Argentin, pièce maîtresse du jeu de l’Impact depuis son arrivée au sein du club en 2014, connaît encore une solide saison en vertu de ses 10 buts et huit passes décisives en 19 parties. Peu de joueurs, dans cette ligue, peuvent influencer le cours d’un match comme le fait régulièrement Piatti.

Alejandro «Kaku» Romero Gamarra, Red Bulls de New York

L’Argentin «Kaku», obtenu par les Red Bulls l’hiver dernier, s’est vite adapté à la MLS. En seulement 15 apparitions, le joueur de 23 ans a marqué trois fois, mais surtout, a distribué 11 passes décisives, ce qui représente un sommet dans la ligue. Si son coéquipier Bradley Wright-Phillips connaît une autre bonne saison (12 buts en 18 matchs) en 2018, c’est en partie grâce à «Kaku».

MILIEUX DE TERRAIN

Maxi Moralez, New York City FC

Actuellement deuxième au classement dans l’Est, le New York City FC connaît encore une impressionnante saison et ce, en composant avec quelques obstacles qui auraient fait trébucher d’autres clubs, ce qui inclut un changement inopiné d’entraîneur et des blessures à des joueurs-clés. Dans ce contexte, Moralez, un milieu offensif, a été un roc pour la formation new-yorkaise. Le diminutif Argentin de 31 ans a cumulé sept buts et 10 passes décisives cette saison. Un joueur essentiel aux succès de l’une des meilleures équipes de la ligue.

Diego Chara, Timbers de Portland

Les Timbers sont actuellement sur une séquence de 12 matchs sans défaite et représentent évidemment l’une des équipes de l’heure dans la MLS. Ils comptent sur plusieurs joueurs de qualité et l’un des plus importants, dans leur jeu, est le milieu défensif colombien. À la manière d’un N’Golo Kanté, actuelle référence mondiale à cette position, Chara est tenace, responsable, teigneux, partout à la fois, récupère des ballons et relance des attaques. En ce moment, il n’y a pas meilleur que lui dans ce rôle au sein du circuit Garber.

Ilie Sanchez, Sporting de Kansas City

Formé à la fameuse «Masia» du FC Barcelone, Ilie Sanchez arrive au deuxième rang de toute la MLS pour le nombre de passes courtes : autant dire qu’il est littéralement la courroie de transmission du jeu du Sporting. Invité au Match des étoiles, le Catalan de 27 ans a déjà cumulé trois buts et trois passes décisives, cette saison, bien que son rôle soit plus défensif qu’offensif. Un joueur de grande qualité dans une équipe de haut calibre.

DÉFENSEURS LATÉRAUX

Ashley Cole, Galaxy de Los Angeles

Cole a maintenant 37 ans et sa présence parmi les meilleurs joueurs à sa position, cette saison, a de quoi étonner. Certes, l’Anglais a connu une glorieuse carrière en Angleterre et n’est pas à court de qualités, mais alors que le poids des années semblait se faire sentir depuis son arrivée en MLS en 2016, le voilà maintenant à six passes décisives cette saison. Il remplit son rôle à perfection dans une défense qui, sinon, n’a pas tellement fière allure.

Graham Zusi, Sporting de Kansas City

À maintenant 31 ans, l’Américain est une authentique légende du Sporting, fort de ses 238 apparitions en saison régulière sous les couleurs du club du Missouri. Ayant joué à plusieurs positions depuis ses débuts en 2009, Zusi, qui sera du Match des étoiles le 1er août, évolue depuis quelques années au poste de latéral droit. Il connaît encore une bonne saison, notamment grâce à ses deux buts et trois passes décisives.

DÉFENSEURS CENTRAUX

Laurent Ciman, Los Angeles FC

Fort dépité après avoir été échangé en décembre dernier par l’Impact, qu’il ne voulait pas quitter, le Belge a su vite retomber sur ses pieds. Immédiatement aimé par les partisans du LAFC, comme ce fut le cas à Montréal, Ciman a rapidement trouvé ses repères sous les ordres de Bob Bradley, a été nommé capitaine et a déjà trois buts en au compteur depuis le début de la saison. Oh, il se rend encore coupable d’excursions trop risquées à l’occasion, mais dans l’ensemble, «le Général» demeure l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Aaron Long, Red Bulls de New York

L’Américain de 25 ans est en pleine émergence depuis deux saisons et fait partie des joueurs invités au prochain Match des étoiles. Solide dans les duels, disposant d’une bonne lecture du jeu, très athlétique, Long fera un jour partie de l’équipe nationale américaine, selon son entraîneur Chris Armas.

GARDIEN

Zack Steffen, Crew de Columbus

Le portier de 23 ans, principal espoir à cette position pour l’équipe nationale américaine, a sept blanchissages en seulement 16 matchs cette saison. Révélé l’an dernier, Steffen est doté de réflexes formidables et fait déjà l’objet d’offres de transfert en provenance de l’Europe. Columbus ferait peut-être mieux de le garder encore un temps : il pourrait bien s’établir comme le meilleur gardien de la ligue et rapporter encore plus lors d’un éventuel départ.

SUR LE BANC :

Zlatan Ibrahimovic, attaquant, Galaxy de Los Angeles

Un choix uniquement dû à sa réputation? S’il n’avait pas 11 buts et trois passes décisives au compteur en 14 matchs, ce serait peut-être le cas.

Adama Diomandé, attaquant, Los Angeles FC

Il est arrivé en mai. Neuf buts, deux passes décisives en huit apparitions. Tout est dit (écrit).

Alphonso Davies, ailier, Whitecaps de Vancouver

C’est la grande éclosion pour le Canadien de 17 ans. Fort, instinctif, rapide, il en fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs de la MLS. Il serait dans le viseur du Bayern Munich. Trois buts, et surtout, huit passes décisives. Il sera le cœur de l’équipe nationale pendant des années.

Cristian Penilla, ailier, Revolution de la Nouvelle-Angleterre

Les «Revs» font une saison étonnante et c’est en partie grâce à Penilla, obtenu en prêt de la part de Pachuca, au Mexique. Huit buts, cinq passes décisives pour l’Équatorien, cette saison.

Diego Valeri, milieu de terrain, Timbers de Portland

Un incontournable, connaît encore une excellente saison à Portland, où sa légende est déjà bien cimentée pour les générations à venir.

Carlos Gruezo, milieu de terrain, FC Dallas

Jeune joueur désigné, Gruezo est un milieu défensif efficace, un rouage important dans le système de jeu d’Oscar Pareja à Dallas

Matt Hedges, défenseur central, FC Dallas

L’Américain de 28 ans sera du Match des étoiles pour une deuxième année de suite. Il est le capitaine de l’équipe, rate très peu de matchs, et est redoutable sur les ballons aériens.

Anton Tinnerholm, défenseur latéral, New York City FC

Le Suédois en est à sa première saison en MLS et fait bonne impression en vertu de ses trois buts et deux passes décisives.

Tim Howard, gardien, Rapids du Colorado

Portier d’une équipe archi-mauvaise, Howard, lui, est rarement mauvais et représente l’un des rares points positifs de cette organisation.