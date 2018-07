Baptême réussi pour Tam en Chine

Malgré une blessure à l’épaule qui a nécessité une longue période de réadaptation et qui a retardé le début de l’aventure, l’ancien des Remparts Mikaël Tam a retiré une grande satisfaction de sa première saison de hockey professionnel en Chine.

Le défenseur de Québec devait à l’origine s’aligner avec le Red Star de Kunlun, de la Ligue continentale (KHL). Puisqu’il n’était pas en mesure de jouer en début de saison, il a plutôt vécu l’expérience chinoise avec le club ferme d’Heilongjiang, en VHL. Tam a récolté trois buts et six passes en 33 matchs.

«J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vécu là-bas. C’était une très belle expérience», a-t-il raconté au Journal.

«On est probablement l’équipe professionnelle de hockey à travers le monde qui voyage le plus ! C’était beaucoup de voyagement, mais ça fait voir du pays et on s’y habitue rapidement. J’ai toujours aimé les voyages entre gars et ça aide à tisser des liens dans l’équipe», a ajouté celui qui était l’unique Québécois à bord.

Vive le décalage !

Selon la période de l’année, Tam a dû se familiariser avec un décalage horaire de 12 ou 13 heures. Son équipe, basée à Harbin, une ville de plus de 10 millions d’habitants, se trouvait à 2 h 30 en avion du club de Kunlun, dans la KHL, où il a été rappelé à deux reprises.

Les matchs étant disputés principalement en Russie imposaient à l’équipe chinoise de partir deux semaines et demie sur la route pour maximiser chaque voyage.

«Quand même, je n’ai rien à redire sur les conditions des joueurs. Même si l’équipe est encore en rodage, nous avons été très bien traités, que ce soit au niveau des déplacements, du logement ou de quoi que ce soit d’autre», a souligné Tam.

Intérêt timide

Évidemment, puisque la Chine n’a rien d’une terre traditionnelle de hockey, l’arrière de 27 ans n’a pas vécu la fièvre en termes d’engouement.

«Vers la fin de la saison, l’intérêt commençait à peine à grimper. Les gens là-bas sont beaucoup plus familiers avec le basketball et on jouait nos matchs devant environ 2500 personnes.»

«Ils font quand même les bonnes choses en essayant d’amener des écoles sur place pour initier les jeunes. Le fait que la LNH amène aussi au pays des parties hors-concours, ça devrait aider», estime Tam.

Ce dernier reprend la route de la Chine pour le camp d’entraînement de Kunlun. Le nouvel entraîneur-chef, le Finlandais Jussi Tapola, lui a laissé entrevoir du positif lorsqu’il a pris les commandes au cours de la dernière campagne.

«Il m’a dit qu’il me voyait dans ses plans. Il a beaucoup d’expérience en Ligue élite de Finlande et il a gagné partout où il est allé», s’est-il réjoui.

À plus long terme, Tam s’imagine déjà disputer quelques saisons en Chine, et qui sait, peut-être même représenter le pays aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022.