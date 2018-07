Un nouveau logo pour les Sénateurs?

Les Sénateurs d’Ottawa seraient à la recherche d’un nouveau logo.

Selon le site web sportslogos.net, la formation de l’Ontario demanderait du moins à ses détenteurs de billets de saison leur avis sur les logos actuels de l’équipe et sur la possibilité d’apporter des modifications.

The Ottawa #Senators have begun polling season ticket holders about what their team logo should be. Here's a look at the options they presented.



Our post with more here: https://t.co/n5OcjYjD0C pic.twitter.com/Vr4MGYAI4F