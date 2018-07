Un «Guide de l’auto» à saveur électrique

Pour une 53e année de suite, le «Guide de l’auto» permettra aux amateurs de voitures ou aux futurs acheteurs de se mettre au fait des derniers modèles et des plus récentes innovations dans le monde de l’automobile.

Dans une brique de 704 pages présentant entre autres 370 modèles, les lecteurs pourront trouver quelques nouveautés visuelles, telles qu’un système de pastilles qui permettent de savoir, en un clin d’œil, les caractéristiques multimédias et l’équipement de série ou en option de chaque voiture.

En plus des traditionnels matchs comparatifs et de la section des meilleurs achats, un guide d’achat des véhicules électriques et un dossier sur les systèmes multimédias sont également proposés.

Intérêt électrique

Selon le journaliste Gabriel Gélinas, qui collabore à la rédaction du Guide depuis 2005, l’évolution de l’industrie s’est accélérée à un rythme jamais vu depuis quelques années, notamment dans le cas des voitures électriques.

«C’est fascinant. Au cours des cinq dernières années, on a vu l’arrivée de la voiture électrique et des systèmes de communication intégrés. Il y a également la recherche pour la conduite autonome», a énuméré Gélinas d'entrée de jeu.

Indiquant que les Québécois étaient particulièrement intéressés par les autos électriques, il croit toutefois que le changement d’habitude sème le doute dans l’esprit de plusieurs au moment d’acheter.

«Plusieurs hésitent parce que ça demande certains changements d’habitudes de vie, a-t-il fait valoir. Les gens qui ont fait la transition s’aperçoivent que c’est très facile de rouler avec une voiture électrique avec un peu de planification tant et aussi longtemps que l’on connaît ses limites.»

C’est d’ailleurs avec cette mission de présenter les caractéristiques de tous les modèles hybrides et électriques commercialisés au Québec que l’équipe du Guide a ficelé leur dossier.

«Beaucoup de gens nous disent que leur prochaine voiture sera électrique. [Dans ce guide], on a l’autonomie et le temps de recharge de tout ce qui existe actuellement, pour permettre aux gens d’avoir un portrait très complet.

Coups de cœur

Questionné à savoir quelles voitures avaient tiré leur épingle du jeu cette année, Gabriel Gélinas a ciblé quelques modèles. Le Hyundai Kona et la Subaru Crosstrek (VUS sous-compacts), la Volvo XC40 (VUS sous-compact de luxe), et la Nissan Leaf (électrique) ont retenu son attention.

Parmi les voitures exotiques, la Porsche 911 GT3 RS a su conquérir son cœur à la suite d’un essai sur le circuit allemand du Nurburgring. «Ç’a été l’une des plus belles journées de mon année jusqu’à maintenant», a avancé l’expert.

«Le Guide de l’auto 2019» paraîtra mercredi prochain, le 25 juillet.