Steve Pearce procure la victoire aux Red Sox

Un double de Steve Pearce a été à l’origine du seul point de la rencontre lors du premier tour au bâton, dans un gain de 1-0 des Red Sox de Boston contre les Tigers, vendredi à Detroit.

Andrew Benintendi a croisé le marbre sur la séquence.

David Price (11-6) n’a donné que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail. Craig Kimbrel a quant à lui signé un 31e sauvetage en 33 occasions cette saison.

Matthew Boyd (4-9) œuvrait au monticule pour les Tigers. Il a concédé le seul point du match, allouant trois frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches.

Il s’agit d’une troisième victoire de suite pour la formation du Massachusetts, qui occupe le premier rang de la section Est de la Ligue américaine en vertu d’un dossier de 69-30.