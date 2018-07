Matt Carpenter fait parler son bâton

Le joueur de premier but des Cardinals de St. Louis Matt Carpenter a marqué l’histoire dans un gain convaincant de 18-5 contre les Cubs, vendredi à Chicago.

Carpenter est devenu le deuxième joueur seulement dans l’histoire du baseball majeur à frapper trois circuits et deux doubles dans une seule rencontre. Y parvenant en seulement six manches, l’Américain a été à l’origine de sept points. Il a par ailleurs touché la plaque quatre fois.

Carpenter a également établi une marque d’équipe en atteignant un total de 16 buts. Le record appartenait auparavant à Albert Pujols, qui avait touché 15 coussins dans un match en 1993.

Difficile pour Lester

Premier dans l’ordre des frappeurs, Carpenter a entamé cette performance mémorable en accueillant Jon Lester (12-3) avec une claque en solo dès la première manche. Il a ensuite été à l’origine de deux points avec sa deuxième longue balle du match lors du tour au bâton suivant.

La journée de travail du partant des Cubs s’est conclue après qu’il eut permis à trois joueurs des Cards d'atteindre les sentiers en début de quatrième. Carpenter, Yadier Molina et Paul DeJong se sont tous rendus au marbre par la suite, amorçant ainsi la poussée de sept points des Cards en quatrième manche.

Lester a donné huit points, sept coups sûrs et cinq passes gratuites en seulement trois manches.

Greg Garcia et Yairo Munoz ont également expédié une balle dans les gradins dans la victoire. Tommy Pham a aussi mis la main à la pâte avec trois coups sûrs et trois points produits.

N’ayant concédé qu’un point, deux frappes en lieu sûr et quatre buts sur balles en cinq manches sur la butte, Jack Flaherty (4-4) a mérité la victoire. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Willson Contreras et Kris Bryant ont respectivement claqué leur huitième et 11e circuit de la saison dans une cause perdante.

Ce revers a mis fin à une séquence de quatre triomphes du club de l’Illinois.