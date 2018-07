Peu importe le sport, la décision d’un officiel est pratiquement irréversible. Ce dernier aura toujours le dernier mot peut importe le tollé soulevé par les spectateurs ou par les joueurs qui s’affrontent pendant le match.

Pourtant, il arrive à l’arbitre de se tromper, mais à un point où ça en devient gênant. C’est ce qui est arrivé, jeudi, lors d’un match de la Ligue mexicaine de baseball (LMB) opposant les Diablos Rojos de Mexico face aux Vaqueros de Laguna.

Alors que le frappeur des Vaqueros s’élance et rate la balle, l’officiel semble avoir été victime d’un coup de chaleur sur cette séquence, puisqu’il se tourne vers son collègue au premier but pour valider la prise, qui est plus qu’évidente.

C’est à ce moment que la pire décision de l’histoire du baseball professionnel a été commise alors que ce dernier affirme qu’il n’y a pas de prise sur le jeu et qu’il s’agit plutôt d’une balle.

Voici ce que ça donne!

worst umpire call ever pic.twitter.com/feKHA03tzA — Routine Baseball (@RoutineBaseball) 19 juillet 2018

On peut comprendre pourquoi le gérant des Diablos n’était pas de bonne humeur...