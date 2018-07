La dernière Canadienne évincée à Gatineau

Pour la première fois en cinq ans, il n’y aura pas de Canadienne en finale du tournoi Challenger de Gatineau. Dernière représentante du pays en lice en simple féminin, Katherine Sebov a subi l’élimination en quarts de finale, vendredi.

L’Ontarienne de 19 ans, qui était cinquième tête de série, s’est inclinée en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-4 face à la Britannique Alicia Barnett, une joueuse issue des qualifications. Sebov ne pourra donc succéder à Aleksandra Wozniak, qui avait remporté le titre l’an dernier à Gatineau.

En double, Bianca Andreescu et Carson Branstine, troisièmes têtes de séries, ont atteint la finale grâce à une victoire en deux manches de 6-2 et 6-1 face aux deuxièmes favorites, les Américaines Sophie Chang et Alexandra Mueller. En ronde ultime, elles se mesureront à Chieh-Yu Hsu, de Taipei, et à Marcela Zacarias, du Mexique.

Chaude lutte

Du côté masculin, Peter Polansky tentait d’obtenir sa place dans le carré d’as, vendredi soir. Opposé au Français Ugo Humbert, le Canadien de 30 ans, premier favori, a remporté la première manche 7-6 (4) avant de perdre la deuxième 6-7 (3). Au moment d’écrire ces lignes, les deux joueurs entreprenaient la manche ultime.

Plus tôt dans la journée, Polansky a atteint la finale du double en compagnie de Darian King, de la Barbade, en disposant des Australiens Bradley Mousley et Matt Reid, premières têtes de série, en deux manches de 6-4 et 6-2.