Jukka Raitala: Monsieur polyvalence

On l’a déjà dit plus tôt cette saison, Jukka Raitala est un véritable couteau suisse au sein de la brigade défensive de l’Impact.

L’arrière gauche a surtout joué en défense centrale cette année, mais mercredi, il s’est pointé à la droite quand Michael Petrasso a été contraint de quitter le match contre le Whitecaps de Vancouver en raison d’une profonde coupure à la tête.

«C’est un atout que j’ai et ce n’est pas toujours facile, mais je le dis depuis le début de la saison, je vais être là où l’entraîneur a besoin de moi», a commenté le principal intéressé, qui s’attire l’admiration de ses coéquipiers.

«Jukka, qu’on le mette à gauche, à droite ou au centre, il donne le meilleur de lui-même, a insisté Rudy Camacho. Il ne doit pas être à l’aise à ce poste, mais le coach a eu besoin de lui au dernier match, il est rentré et il a fait du bon boulot.»

Pas de tout repos

Raitala admet d’emblée que son poste de prédilection reste celui d’arrière gauche, mais comme Daniel Lovitz fait un bon travail à cette position, la polyvalence du Finlandais n’est pas une vilaine chose.

«C’est plus facile d’arrière gauche à la défense centrale gauche, c’est plus naturel et je joue plus sur ma jambe gauche, alors je peux être plus constant», explique-t-il.

Raitala reconnaît que la transition à droite n’est pas de tout repos pour lui.

«C’est différent de jouer à droite parce que je suis plus à l’aise de dribler avec mon pied gauche.

«Passer le ballon aussi est plus complexe quand tu dois utiliser la jambe droite et que tu as des automatismes avec la gauche. Ça prend du temps, mais si je joue plus à cette position, je vais être plus à l’aise.»

Evan Bush a pu apprécier la qualité du jeu défensif de Raitala cette saison et il ne tarit pas d’éloges à son endroit.

«Il a été génial, il a fait tout ce que les entraîneurs lui ont demandé et il a fait un travail phénoménal.»

On ne sait pas encore si Michael Petrasso sera en mesure de jouer ce soir ou si Rémi Garde fera à nouveau appel à Raitala sur la droite. Rappelons que Chris Duvall est blessé à la jambe gauche. Mais ça n’inquiète pas Bush.

«Nous sommes résilients cette saison. Les choses ont piqué du nez il y a deux mois et nous avons remonté la pente, alors nous n’avons pas l’intention de nous arrêter parce que Chris ou Mike ne sont pas disponibles.»