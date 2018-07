Freddie Freeman s’illustre dans un gain des Braves

Freddie Freeman a produit trois points dans la victoire de 8-5 des Braves d’Atlanta face aux Nationals, vendredi soir, à Washington.

Le joueur de premier but des Braves a généré deux points à l’aide d’un double en cinquième manche. Plus tôt dans la rencontre, il avait poussé Ozzie Albies au marbre à l’aide d’un roulant.

Charlie Culberson et Ronald Acuna fils ont frappé la longue balle en solo pour les visiteurs.

Du côté des Nationals, Matt Adams et Juan Soto ont chacun claqué un circuit de deux points. Trea Turner a également propulsé la balle de l’autre côté de la clôture.

Anibal Sanchez (5-2) a signé la victoire. En six manches de travail, il a alloué trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises. A.J. Minter a assuré le sauvetage.

C’est Stephen Strasburg (6-7) qui a encaissé le revers. Le partant des Nationals a concédé six points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers.