Eugenie Bouchard en demi-finales à Gstaad

Pour une première fois depuis janvier 2017, la Québécoise Eugenie Bouchard a atteint les demi-finales d’un tournoi de la WTA, vendredi, en Suisse.

Afin d’y arriver, Bouchard a vaincu la jeune Russe Veronika Kudermetova, une joueuse issue des qualifications, en deux manches de 7-5 et 6-0 lors des quarts de finale du tournoi de Gstaad.

Sans rien enlever aux présents succès de la Québécoise, il faut néanmoins préciser que les meilleures joueuses du circuit de la WTA sont absentes en Suisse. À preuve, la Française Alizé Cornet, 48e au monde, représentait la première tête de série de la compétition.

Quoi qu’il en soit, Bouchard, qui vient au 146e rang mondial, ne s’était pas retrouvée dans le carré d’as depuis sa défaite en demi-finale contre la Britannique Johanna Konta, au tournoi de Sydney, en Australie, il y a un an et demi.

Avantage au service

Face à Kudermetova, 141e raquette de la WTA, Bouchard a d’abord travaillé fort pour gagner le premier set avant de dominer la deuxième manche. La jeune Russe a notamment éprouvé des difficultés au service, ne gagnant que 11 échanges sur 37 (30%) à la suite d’une deuxième balle. En plus de son efficacité sur les retours, «Genie» a beaucoup mieux servi que son adversaire, en plaçant 55% de ses premières balles. Elle a d'ailleurs réalisé cinq as au passage.

En demi-finale, la Québécoise affrontera la gagnante du duel entre la favorite Cornet et l’Australienne Samantha Stosur, cinquième tête de série du tournoi.