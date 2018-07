Jean Pascal l'emporte par K.-O. contre Steve Bossé

Jean Pascal a vaincu Steve Bossé par arrêt de l’arbitre après une chute au huitième round, vendredi à la Place Bell de Laval, dans la finale d’un gala du Groupe Yvon Michel (GYM).

Pascal (33-5-1, 20 K.-O.) a observé son adversaire pendant deux rounds, évitant même de regarder son adversaire pendant plusieurs secondes au deuxième engagement. Plusieurs bonnes frappes à la tête ont ensuite envoyé Bossé au tapis une première fois lors de la troisième reprise.

Bossé (1-1-0, 1 K.-O.) a bien encaissé les coups de l’ancien champion du monde poids mi-lourds de la World Boxing Council (WBC), mais il a finalement cédé au huitième round.

1er round :

Plusieurs amateurs crient «Bossé, Bossé, Bossé» alors que les deux boxeurs s’étudient dans les premières secondes. Pascal passe une solide main arrière à mi-chemin, Bossé ne semble pas dérangé. Pascal apparaît plus mobile que son rival, qui est cependant davantage l’agresseur dans ce round assez égal.

2e round :

Après une première minute terne, Bossé amène Pascal dans les câbles et tente quelques coups de puissance, mais l’ancien champion du monde n’apparaît pas perturbé, et choisit d’amuser la foule. Pascal tente de faire son spectacle : il boxe Bossé sans le regarder!

3e round :

Troisième reprise : est-ce que Pascal va sortir son «coup de la pince à cils», tel qu’il l’a annoncé il y a quelques jours? C’est surtout Bossé qui attaque en début de round. Pascal semble le tenter, ça déstabilise Bossé un brin et Pascal passe à l’attaque! Quelques coups plus tard, Bossé est sur le derrière! Le pompier se relève, par contre, se retrouve de nouveau en difficulté alors que Pascal refait la «pince à cils», mais il finit par tenir! Quel round!

4e round :

Bossé invite Pascal à le frapper tôt dans le round : ce dernier ne perd pas de temps et atteint solidement son rival. Le crochet de gauche de Pascal fait des ravages. Bossé est atteint encore à plusieurs reprises vers la deuxième minute et semble sonné alors que Pascal perd momentanément l’équilibre. Bossé semble retrouver ses esprits en fin de round... avant de recevoir une énième bonne gauche de Pascal dans les dernières secondes.

5e round :

Bossé reçoit encore de généreux encouragement de ses partisans. La première minute du round est tranquille. Bossé veut placer des coups, Pascal reste calme et soudainement : boum! Une puissance droite de l’ancien champion atteint la cible. Bossé reste debout. Pascal se laisse amener dans les câbles, mais n’encaisse rien de trop brutal, avant de repartir à l’attaque. Le round se termine alors que les deux rivaux s’observent.

6e round :

Bossé a reçu beaucoup de coups de puissance depuis le début du combat, mais il est encore très vif et motivé. Il atteint d’ailleurs solidement Pascal vers la 30e seconde. Ce dernier place ensuite une autre bonne gauche. Bossé l’amène dans les câbles, l’atteint. Bossé est hésitant alors que s’amorce la deuxième moitié du round. Une autre solide gauche de Pascal atteint Bossé avec une trentaine de secondes à faire et il en redemande.

7e round :

On s’observe en début de round. Pascal ouvre le jeu avec son crochet de gauche, encore. Bossé amène Pascal dans les cordes plus tard dans le round, place de bons coups. Pascal ne bronche pas. Il touche ensuite la cible avec une combinaison gauche droite. Bossé encaisse deux ou trois autres solide coups dans la dernière minute.

8e round :

«Surveille-toi pour ne pas te faire endormir et te faire prendre par une contre-attaque», se fait dire Bossé dans son coin, avant le début du round. Les deux hommes s’atteignent mutuellement après environ 45 secondes. On entend encore «Bossé, Bossé, Bossé» à la mi-round. Pascal y va de crochets au corps et à la tête. On s’observe encore un peu dans les dernières secondes et soudainement, encore BOUM! Pascal étend Bossé à l’aide d’une retentissante gauche.

Cette fois, c’est fini pour le combattant de Saint-Jean-sur-Richelieu.