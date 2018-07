Du jamais vu en NASCAR

LOUDON – Le français est la langue officielle dans le garage de l’écurie DGM dirigée par Mario Gosselin.

Le Beauceron, qui roule sa bosse en NASCAR depuis plus de deux décennies comme pilote, chef d’équipe et propriétaire, donne ses instructions dans la langue de Molière à ses mécaniciens, dont la plupart proviennent de la Belle Province.

Mais à Loudon, ce sont aussi des pilotes québécois qui roulent à bord de ses deux voitures engagées en Série Xfinity.

Donald Theetge, à ses débuts dans la deuxième division du NASCAR, est le coéquipier d’un week-end pour Alex Labbé qui, lui, s’est vu confier un volant à temps plein dans la série en 2018.

«De mémoire, c’est du jamais vu dans l’un des trois championnats majeurs du NASCAR de voir une équipe toute québécoise», a soutenu Gosselin, en entrevue avec le représentant du Journal de Montréal, vendredi à Loudon.

«Belle fierté»

Rappelons que le stock-car au sud de la frontière est une chasse gardée américaine où de très rares Québécois – et Canadiens – ont réussi à y mener une carrière étalée pendant plusieurs années.

«C’est une belle fierté de voir des représentants québécois faire leur niche de la sorte, a poursuivi Gosselin. Ce n’est pas facile d’y percer, mais nous avons prouvé qu’on pouvait faire notre marque à force de travail et de persévérance.»

L’écurie DGM n’a pas les moyens financiers des puissances du plateau en Série Xfinity, mais elle parvient à tirer son épingle du jeu.

«Si j’ai accepté de mettre ma carrière de pilote en veilleuse, c’était pour épauler Alex dans son cheminement de carrière, a avoué Gosselin. Il est voué à un bel avenir et je lui souhaite de [passer] à l’étape suivante et finale [la Coupe Monster Energy] dans un avenir rapproché.»

Commanditaires locaux

L’argent, encore l’argent. C’est l’éternel débat en course automobile.

Labbé a réussi à convaincre des commanditaires des Bois-Francs (il est originaire de Saint-Albert) pour la course du week-end à Loudon et pour le Grand Prix de Trois-Rivières, où il renouera avec la Série NASCAR Pinty’s à la mi-août.

«C’est rassurant de pouvoir compter sur la générosité des gens d’affaires de mon patelin qui veulent contribuer à l’essor de ma carrière», a souligné le pilote de 25 ans.

Six entreprises se sont regroupées pour l’encourager à Loudon.

«BRP n’est pas notre commanditaire principal en fin de semaine, a dit Labbé. Leur participation comble le manque à gagner. Je leur en suis très reconnaissant.»

Dans le top 20

Labbé s’est classé au 19e rang à l’issue des deux séances d’essais privés en Série Xfinity avec un chrono de 30,297 secondes, concédant 75 centièmes de seconde au meneur Ryan Truex.

Le Québécois s’est montré particulièrement satisfait du comportement de sa voiture.

«Ce fut l’une des journées les plus productives de ma saison, a-t-il avoué. On était partis de très loin le matin, mais en fin d’après-midi, les ajustements ont porté [leurs] fruits. C’est rare que l’on réalise autant de progrès en si peu de temps.»

«J’ai attrapé la piqûre» – Donald Theetge

Donald Theetge s’est dit enchanté par ses premiers tours de roue à vie en Série Xfinity.

«J’ai vécu une journée incroyable, a indiqué d’entrée de jeu le pilote de Boischatel. C’est sûr qu’il y a une certaine adaptation à faire, même si je connaissais le circuit pour y avoir couru en Série ACT dans le passé. Mais on parle d’une voiture complètement différente.»

Theetge a inscrit le 34e chrono le plus rapide sur les 39 participants en bouclant le petit ovale d’un mille de Loudon en 31,418 secondes. La séance de qualifications aura lieu à 11 h samedi, et le départ de la course sera donné quelques heures plus tard, à 16 h 20.

En un morceau

Émotif, le pilote et homme d’affaires de 51 ans n’a pu contenir quelques larmes quand il a décrit son premier parcours en Série Xfinity.

«C’est beaucoup d’émotions pour moi, a-t-il raconté, et je vais m’en souvenir toute ma vie. Honnêtement, j’ai attrapé la piqûre. C’est toutefois dommage qu’à la fin je n’aie pu améliorer mon temps, car un drapeau jaune a été agité avant de compléter mon tour.»

Theetge s’est dit encouragé pour la suite des choses puisque son coéquipier d’un week-end, Alex Labbé, va partager ses ajustements fructueux.

Theetge voulait d’abord et avant tout éviter la casse quand il s’est installé derrière le volant.

«Je ne voulais pas endommager la voiture, a-t-il relaté. Mon équipe a travaillé d’arrache-pied pour la préparer. Mon but c’était de la ramener en un morceau et de m’améliorer.»

Kurt Busch s’élancera de la position de tête à l’occasion de l’épreuve de la Coupe Monster Energy, dimanche à Loudon. En qualifications, il a devancé, dans l’ordre, Martin Truex Jr, son frère Kyle, Denny Hamlin, Ryan Blaney et Brad Keselowski. Seulement 37 pilotes (alors que la grille de départ en accepte 40) sont inscrits à la course.