Deshaun Watson s’attend à être à 100 % pour le camp

Le quart-arrière des Texans de Houston Deshaun Watson a déclaré, jeudi, qu’il était prêt pour le camp d’entraînement de son équipe, qui s’ouvrira la semaine prochaine.

Le choix de premier tour (12e au total) des Texans en 2017 a raté les neuf dernières parties des siens la saison dernière en raison d’une grave blessure à un genou.

«Je me sens bien. Je me prépare pour la semaine prochaine quand je me présenterai à Greenbrier [pour le camp d’entraînement] et je serai à 100 %», a affirmé Watson au réseau de télévision de la NFL.

À sa première saison, l’athlète de 22 ans a démontré tout son savoir-faire avec un impressionnant total de 19 passes de touché en seulement sept parties. Il a également accumulé 1699 verges de gains par la voie des airs et 296 verges au sol.