Cette semaine dans l’univers de la WWE : Le retour de Hulk Hogan!

Publié aujourd'hui à 12h57

Mis à jouraujourd'hui à 13h10

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

C’est LA nouvelle de la semaine, le retour de la légende Hulk Hogan au sein de la WWE. En effet, la compagnie avait rompu les liens avec son ancien champion il y a trois ans dû à des propos racistes qu’il avait tenus. Hogan est venu présenter ses excuses aux lutteurs de la WWE dimanche à Pittsburgh et a été restitué dans le Temple de la Renommé de la WWE. Qu’est-ce que l’avenir nous réserve pour Hogan? Dur à dire. Je le verrais faire quelques apparitions publiques, peut-être sur les panels avant les événements spéciaux ou même comme directeur-général le moment venu.

Malheureusement, Extreme Rules ne passera pas à l’histoire. La seule chose d’extrême a été ma déception. Je m’attendais à tellement plus entre Hardy et Nakamura, qui n’a duré que cinq secondes, et qui a surtout servi à préparer le retour de Randy Orton. Asuka n’est toujours pas championne et la foule réagit de moins en moins à son égard. La blessure de Kane n’a pas aidé son combat. Mais par-dessus tout, le match entre Ziggler et Rollins n’a pas rencontré les attentes.

Dans les points positifs, Styles et Rusev ont probablement eu le meilleur match. Reigns et Lashley m’a agréablement surpris. Rousey fut égale à elle-même. Et Kevin Owens a pris une chute du haut de la cage qui n’est pas sans rappeler celle de Mick Foley, dans le même aréna, 20 ans auparavant. Le reste a été moyen.

Je crois qu’on doit se préparer à un autre combat entre le champion Universel Brock Lesnar et Roman Reigns, cette fois à SummerSlam. Reigns et Lashley ont tous les deux remporté des matchs de qualifications et vont s’affronter la semaine prochaine afin de déterminer qui va devenir l’aspirant numéro un au titre et combattre la bête à l’événement par excellence de l’été.

J’ai aussi l’impression qu’on attend à SummerSlam pour que Banks et Bayley s’affrontent, faisant ainsi un clin d’œil à leur match de 2015 dans le même aréna pour NXT, qui est probablement le meilleur match de lutte féminine de l’histoire de la WWE.

Parlant de SummerSlam, non seulement Lesnar y sera, mais Ronda Rousey également, alors qu’elle affrontera Alexa Bliss pour le titre de Raw.

Très heureux de voir Io Shirai, Nicole Matthews, Jinny, Tegan Nox et Deonna Purrazzo faire partie de la prochaine édition de la Classique Mae Young. Je connais Matthews, Nox et Purrazzo personnellement et je les vois à l’œuvre depuis des années et ces nominations sont pleinement méritées, croyez-moi.

En terminant, triste nouvelle alors que l’ancien lutteur Masa Saito est décédé à l’âge de 76 ans. Mon plus vieux souvenir de la WWE est au début des années 80, alors que je me souviens clairement avoir vu lutter Saito en équipe avec Mr. Fuji alors que la WWE était présentée à la télévision anglophone à Montréal à ce moment-là. En plus d’avoir participé aux Jeux olympiques, il a eu toute une carrière de lutteur, autant en Amérique du Nord qu’au Japon.

Matchs de la semaine

AJ Styles c. Rusev AJ Styles c. Andrade « Cien » Almas Lio Rush c. Akira Tozawa

Résultats rapides

Pittsburgh, Pennsylvanie

Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega a battu Sin Cara

Sanity a défait le New Day

Bo Dallas et Curtis Axel ont vaincu les champions par équipe de Raw Matt Hardy et Bray Wyatt pour remporter les titres

Finn Balor a battu Baron Corbin

La championne féminine SmackDown Live Carmella a défait Asuka

Shinsuke Nakamura a vaincu le champion des États-Unis Jeff Hardy pour remporter le titre

Kevin Owens a battu Braun Strowman dans un match de cage

Les champions par équipe de SmackDown Live Luke Harper et Erick Rowan ont défait Daniel Bryan et Kane

Bobby Lashley a vaincu Roman Reigns

La championne féminine Raw Alexa Bliss a battu Nia Jax

Le champion de la WWE AJ Styles a défait Rusev, acc. par Aiden English

Le champion Intercontinental Dolph Ziggler, acc. par Drew McIntyre a vaincu Seth Rollins dans un match Ironman

Vidéos de la semaine

Ronda Rousey à Raw, suspendue ou pas!

Banks et Bayley, la thérapie semble finie

Banks et Bayley, la thérapie semble finie, deuxième partie!

Résultats rapides

Buffalo, New York

Roman Reigns a battu Finn Balor et Drew McIntyre dans un match triple menace

Dolph Ziggler a défait Bobby Roode

Mojo Rawley a vaincu Tyler Breeze

Il n’y a pas eu de gagnant dans le match opposant Dana Brooke et Alicia Fox à Bayley et Sasha Banks

L’Équipe B (Curtis Axel et Bo Dallas) a battu L’Ascension

Les Authors of Pain ont défait Titus O’Neil et Apollo Crews

Sarah Logan, acc. par Liv Morgan a vaincu Ember Moon

Bobby Lashley a défait Elias et Seth Rollins dans un match triple menace

Vidéos de la semaine

Le Miz célèbre les funérailles de Team Hell No

Très bon match entre Styles et Almas

Prise 2 pour Hardy et Nakamura...et Orton!

Résultats rapides

Wilkes-Barre, Pennsylvanie

AJ Styles a battu Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega

Becky Lynch a défait Mady Rose, acc. par Sonya DeVille

Samoa Joe a vaincu Tye Dillinger

Eric Young, acc. par Killian Dain et Alexander Wolfe a battu Kofi Kingston, acc. par Xavier Woods et Big E.

Il n’y a pas eu de gagnant entre Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy alors que Randy Orton est intervenu

Vidéo de la semaine

Lio Rush a un bel avenir avec 205 Live

Résultats rapides

Wilkes-Barre, Pennsylvanie

TJP a battu Noam Dar

Drew Gulak a défait Danny Garcia

Lio Rush a vaincu Akira Tozawa

Vidéo de la semaine

Sane affrontera Baszler à nouveau

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Lacey Evans a battu Dakota Kai

Kassius Ohno a défait Ramirez

Kairi Sane a vaincu Nikki Cross et Candice LeRae dans un match triple menace pour devenir l’aspirante numéro un au titre féminin NXT

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

