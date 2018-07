Avec ou sans Crawford, Toews veut gagner

Jonathan Toews veut retrouver la magie qu’il croit avoir perdue lors de la plus récente campagne des Blackhawks de Chicago.

Le joueur de 30 ans entamera en octobre l’année quatre de son contrat de huit ans et 84 millions $, ce qui compte pour 10,5 millions $ sur la masse salariale des «Hawks». Ses statistiques sont toutefois en déclin depuis 2014 : celui que l’on surnomme «Captain Serious» vient de coller des campagnes de 68, 66, 58, 58 et 52 points. Et ce malgré avoir atteint le plateau des 20 buts à chacune de ses 11 saisons dans le circuit.

«Retrouver mes habiletés et ma créativité dans mon jeu, c’est sur quoi je veux me concentrer», a déclaré Toews, mercredi soir, après une rencontre de la CPHL, une ligue à quatre équipes dont les activités ont lieu à Chicago.

D'après le capitaine, plusieurs facteurs expliquent les déboires des Blackhawks (33-39-10) en 2017-2018, lors de laquelle les hommes de Joel Quenneville ont conclu le calendrier à 19 points d’une place en séries.

«Il y a un certain nombre de problèmes qui se sont amplifiés pendant la saison, de dire le Franco-Manitobain.

«Cet été, chaque joueur travaille pour connaître un meilleur début de saison. Nous regardons tous les obstacles auxquels nous avons été confrontés l'an dernier.»

Avec ou sans Crawford

La perte du gardien Corey Crawford en raison d’un vertige, possiblement une commotion cérébrale, y est pour beaucoup dans les insuccès des Blackhawks. Reste que les joueurs devront trouver une solution si leur gardien n’est pas prêt en octobre.

«Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous comptons sur un gardien de but autant que nous l'avons fait au cours des dernières années», insiste le numéro 19.

Mais il reste que dans le vestiaire, tous espèrent le retour en santé de leur gardien étoile.

«Quand Corey sera prêt, s'il est prêt à revenir dans la même forme que celle démontrée quand il nous a quittés en décembre, nous serons une meilleure équipe.

«C'est à nous d'essayer de combler ces vides pendant que nous le pouvons.»

Toews disputera en 2018-2019 sa 10e saison à titre de capitaine. Il réalise que le temps presse pour gagner une autre coupe Stanley.

«Ça te joue des tours. Tu ne vois pas le temps filer. Pour moi, c’est une question de régénérer l’énergie, la motivation et l’entrain d’un jeune joueur qui ne prend rien pour acquis, comme dans mes jeunes jours.»