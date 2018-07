Après avoir disputé quatre matchs en 12 jours, un deuxième marathon attend l’Impact de Montréal dans la prochaine semaine, qui disputera ses deux prochains matchs dans l’Ouest du continent nord-américain. Une brillante performance du Bleu-blanc-noir, mercredi, leur permettrait d’ailleurs de se qualifier pour la finale du Championnat canadien.

Bien que le bilan actuel de la troupe de Rémi Garde soit positif, l’équipe ne peut pas se permettre de s’asseoir sur ses lauriers alors que les matchs cruciaux arrivent à grands pas et que les jours de congé se font de plus en plus rares. Trois affrontements dans les huit prochains jours devraient obliger Rémi Garde à donner du temps de jeu aux joueurs qui se trouvent normalement sur les lignes de côté.

«J’espère pouvoir me reposer sur de plus en plus de joueurs dans les prochains matchs, a expliqué Garde, jeudi à la suite de la séance d’entraînement au Centre Nutrilait. J’ai envie de gagner le Championnat canadien, même s’il faut effectuer des rotations d’effectifs pour garder les joueurs en forme.»

Un long et éprouvant voyage attend les ouailles de Garde, qui se frotteront à une formation toujours invaincue à domicile, samedi, soit les Timbers de Portland, et les Whitecaps à Vancouver, dans le cadre du match retour de demi-finale du Championnat canadien.

«On va essayer de corriger ce que nous avions fait de mal lors du dernier match sur la route contre le New York City FC, partie où nous avions manqué d’agressivité avec le ballon.»

Une situation familière

Garde ne semblait toutefois pas inquiet des prochaines parties du onze montréalais, qui disputera trois matchs dans les huit prochains jours.

«Je suis habitué de faire affaire avec ce type de calendrier, a mentionné l’entraîneur français. Lorsque j’entraînais l’Olympique lyonnais (OL), nous n’avions pas seulement deux championnats à jouer, mais plutôt quatre avec les deux coupes nationales et la Ligue des champions.»

Rémi Garde a conclut le tout en faisant le point sur le retour au jeu de Kyle Fisher et de la possible venue de Jimmy Briand.

Mise à jour sur les derniers dossiers

«Kyle montre de belles choses pendant les entraînements, je ne serais pas surpris de le voir complètement rétabli après notre voyage dans l’Ouest.»

«Pour Jimmy, je ne sais rien de nouveau mis à part le fait qu’il s’est éloigné de son club (EA Guingamp), et je le répète, c’est un joueur que j’aime beaucoup», a-t-il avoué, avec un sourire en coin.

Michael Petrasso risque de pouvoir participer au match de samedi, lui qui avait quitté la rencontre contre les Whitecaps en raison d’une blessure à la tête.

Voyez l'entrevue complète de Rémi Garde ci-dessus.