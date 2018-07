Liverpool dépense un montant record pour un gardien

L'international brésilien Alisson a été transféré de l'AS Rome à Liverpool pour un montant de 72,5 millions d'euros, un record pour un gardien de but, ont annoncé les deux clubs jeudi soir.

«Le joueur de 25 ans a signé un contrat de longue durée avec les Reds après avoir passé la visite médicale réglementaire et signé les documents de son transfert aujourd'hui à Melwood», indique Liverpool.

La Roma a confirmé de son côté le montant de la transaction sur son compte Twitter: «Alisson Becker a signé son transfert à Liverpool pour un montant pouvant atteindre 72,5 millions d'euros».

