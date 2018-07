Les pauvres Orioles débarquent à Toronto

Les Blue Jays ont l’occasion de bien amorcer la deuxième portion du calendrier du baseball majeur en affrontant, à compter de vendredi à Toronto, les Orioles de Baltimore, désormais dépouillés de Manny Machado.

Si les Jays sont prêts à s’imposer face aux pauvres Orioles, qui possèdent une fiche de 28-69, ce n’est qu’une question de temps avant que la formation torontoise échange à son tour quelques éléments.

Pour l’heure, la pause du match des étoiles aura permis de faire le vide.

«Même quand tu joues bien, c’est définitivement bon d’avoir un peu de répit et de t’éloigner du terrain, affirmait le lanceur des Blue Jays Marcus Stroman, en marge de la pause du match des étoiles, admettant qu’il n’était pas personnellement à son mieux sur le site web du baseball majeur. Ça permet de faire le ménage dans sa tête et on espère revenir et repartir avec une série de victoires.»

Face aux Orioles, le match de vendredi apparaît comme un intéressant défi alors que Dylan Bundy sera le partant pour les visiteurs. Au monticule pour les Jays, Sam Gaviglio n’aura minimalement pas à composer avec Machado, qui porte maintenant les couleurs des Dodgers de Los Angeles. Tim Beckham devrait prendre la place de Machado à l’arrêt-court.

J.A. Happ bientôt échangé?

La victoire demeure évidemment importante pour les joueurs des Blue Jays, mais l’équipe n’est déjà plus dans la course pour une place dans les éliminatoires.

Avec un dossier de 43-52, Toronto se retrouve à 14 matchs des Mariners de Seattle dans la course pour disputer le match éliminatoire de la Ligue américaine.

Ainsi, on devine que le partant des Jays J.A. Happ pourrait se retrouver sous d’autres cieux d’ici le 31 juillet, date limite des transactions permettant d’éviter le ballottage. Certains releveurs, comme John Axford, Tyler Clippard ou Seunghwan Oh, pourrait aussi intéresser une autre formation du baseball majeur.