Le Toronto FC sévit envers ses partisans

Le Toronto FC a suspendu indéfiniment tous les partisans reconnaissables qui ont fait du grabuge, mercredi à Ottawa, dans le cadre de la demi-finale du Championnat canadien.

Ces fans de la formation de la Ville Reine ont mis le feu à une petite partie des estrades TD Place Stadium, domicile du Fury d’Ottawa, en lançant des fumigènes et des fusées éclairantes.

«La sécurité de nos employés et supporteurs est la priorité du Toronto FC, a expliqué le président de l’organisation Bill Manning via communiqué. Les événements qui ont eu lieu à Ottawa hier [mercredi] impliquant nos partisans étaient inacceptables et ont mis la sécurité des gens présents à risque. Dû au sérieux de l’incident, nous n’avons d’autre choix que de suspendre les privilèges de tous les supporteurs que nous pouvons reconnaitre. Nous collaborons avec la police d’Ottawa dans leur enquête et travaillons à identifier les responsables.»

La police d’Ottawa a d’ailleurs fait enquête pendant le match, ce qui a retardé la deuxième demie de l’affrontement remporté 1-0 par Toronto.

And just like that #TorontoFC #TFC supporters have set fire to our field and stadium. LOSERS!!!! @TorontoFCViews @TorontoFCII @torontofc #CanChamp #FuryFC #WeStandTogether where are @OttawaPolice this calls for arrests!!! pic.twitter.com/IHhIK0axtS