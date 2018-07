Adama Diomande se dit victime d’insultes raciales

L’attaquant du Los Angeles FC Adama Diomande a laissé savoir, sur son compte Instagram, qu’il avait été victime de racisme lors du match de mercredi soir contre les Timbers de Portland dans le cadre de la Coupe US Open.

Diomande, un Norvégien d’origine ivoirienne, est embarqué sur le terrain à la 68e minute pour remplacer Marco Urena. C’est à ce moment qu’il aurait reçu des insultes raciales.

«C’est la première fois depuis que je suis chez les professionnels que je me fais traiter de la sorte, a écrit celui qui a obtenu le titre de joueur par excellence du mois de juin dans la Major League Soccer, sur Instagram. Ils vont me dire pardon en me demandant de laisser tomber, mais si je ne dis rien, le racisme continuera de grandir.

«Nous sommes tous des êtres humains et nous devrions nous respecter les uns les autres, quoi qu’il arrive!»

La formation de l’Oregon a été mise au fait des allégations et a immédiatement lancé une enquête.

«En ce moment, nous attendons plus de détails, peut-on lire dans un communiqué de l'équipe. Nous continuons d’enquêter sur le sujet. Le club fournira plus d’informations, le moment venu.

«Les Timbers et ceux qui sont associés à l’équipe ne tolèrent aucun comportement discriminatoire, irrespectueux ou offensant de quelque sorte que ce soit. En aucun cas, cela ne reflète les valeurs du club ou de la communauté qu’il représente.»