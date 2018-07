Adam Erne veut saisir sa chance

Même s’il vient de parapher sa première entente à un volet en carrière avec le Lightning de Tampa Bay, l’ancien attaquant des Remparts de Québec Adam Erne est loin de tenir sa place dans la LNH pour acquise.

Après avoir écoulé les trois premières années de son contrat de recrue, l’Américain de 23 ans s’est entendu la semaine dernière sur une prolongation d’une saison avec le Lightning qui lui rapportera 800 000 $.

Mais contrairement à la croyance populaire, un contrat à un volet ne veut pas nécessairement dire que le joueur signé évoluera dans la LNH.

En fait, en s’entendant avec le Lightning sur un pacte à un volet, Erne obtient la garantie qu’il empochera 800 000 $ en 2018-2019, qu’il joue dans la LNH ou dans la Ligue américaine de hockey.

«C’est excitant de signer mon premier contrat à un volet, a mentionné le hockeyeur natif du Connecticut en entrevue téléphonique avec le "Journal de Québec". Je ne pense pas que ça confirme ma place dans l’alignement du Lightning pour la prochaine saison, mais ça démontre qu’ils ont confiance en moi.»

«Ils m’ont toujours bien traité et je suis excité à l’idée d’y retourner et d’avoir une chance de jouer dans la LNH avec eux.»

Beaucoup d’attaquants

Depuis qu’il a fait le saut chez les professionnels après quatre saisons avec les Remparts de Québec, en 2015-2016, Erne a disputé un total de 49 parties dans la grande ligue entre 2016 et 2018. Il y a inscrit six buts et récolté une mention d’aide.

Ailier au physique imposant, Erne pratique un style différent de la majorité des attaquants talentueux qui constituent la brigade offensive de l’équipe en ce moment.

Quand on regarde l’alignement actuel de l’équipe, on peut en déduire qu’Erne se battra pour les quelques places disponibles avec l’équipe au camp d’entraînement.

En ce moment, Tampa compte sur dix attaquants considérés comme des réguliers de la LNH en Steven Stamkos, Ryan Callahan, Ondrej Palat, JT Miller, Tyler Johnson, Nikita Kucherov, Alex Killorn, Yanni Gourde, Brayden Point et Cédric Paquette.

Acquis en retour de Peter Budaj, Andy Andreoff a également passé les trois dernières saisons avec les Kings de Los Angeles, mais n’a joué que 30 et 45 matchs au cours des deux dernières campagnes.

Constance

Erne est d’ailleurs bien au fait de la congestion à l’attaque du Lightning et c’est pourquoi il entend profiter de ses forces pour se faire une place avec le grand club.

«Je dois continuer de faire ce que je fais. Ils n’ont pas beaucoup de gros joueurs comme moi. Je dois donc continuer de travailler à être constant tous les soirs et donner mon meilleur effort.»

«Chez les juniors ou même dans les mineures, tu peux avoir une mauvaise soirée, mais quand même t’en sortir avec un match convenable. Dans la LNH, si tu n’es pas à ton meilleur, ça paraît.»

Groulx, un entraîneur «dur» comme Roy

Au cours des deux dernières saisons, Adam Erne a passé plus de temps dans la Ligue américaine de hockey que dans la LNH, ce qui lui a permis de travailler avec l’entraîneur du Crunch de Syracuse Benoît Groulx.

Fidèle à sa réputation, il n’y a pas de demi-mesure avec l’ancien pilote des Olympiques de Gatineau, assure Erne.

«C’est un entraîneur dur, lance l’Américain lorsque questionné sur Groulx. Il est très rigoureux et sait ce qu’il veut. Il est très similaire à ce que Patrick [Roy] était à mon époque avec les Remparts.»

Ce n’est rien de nouveau, d’ailleurs. Groulx a toujours eu la réputation d’être exigeant et c’est ce qui lui a permis de gravir les échelons dans le hockey et de gagner à plusieurs niveaux.

La manière

Si ses techniques ne font pas toujours l’unanimité, Erne assure qu’avec du recul, il comprend pourquoi Groulx a connu autant de succès et développé autant de joueurs au fil des ans.

«Sur le coup, on n’est pas toujours en accord avec sa façon de faire, mais je réalise qu’il m’a permis de me rendre au prochain niveau. Parfois, ça peut être difficile quand tu es dans le moment présent, mais par la suite tu réalises à quel point ça t’aide. C’est un bon gars, et sans dire que les joueurs ne l’aiment pas, disons qu’il est très dur avec eux. Il voit le potentiel dans chacun des joueurs et c’est pourquoi il les pousse au maximum», ajoute l’Américain.

Grandir dans l’organisation

D’ailleurs, Erne fait partie d’une vague importante de jeunes joueurs repêchés, puis développés dans l’organisation du Lightning. Une vision qui pousse l’ailier à croire que le Lightning veut en faire un joueur régulier de la LNH.

«Ils ont prouvé dans le passé qu’ils préféraient développer plutôt que d’aller chercher des joueurs par transaction.»

«C’est motivant de savoir que le Lightning veut faire progresser ses propres jeunes. En plus, c’est formidable d’évoluer pour un directeur général comme Steve Yzerman, un homme tellement respecté et un grand joueur dans l’histoire. Il m’a beaucoup aidé et je n’ai pas assez de bons mots pour le décrire.»