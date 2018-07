La première manche à l’Impact

L’Impact a pris le haut du pavé dans le match aller de la demi-finale du Championnat canadien en battant les Whitecaps de Vancouver 1 à 0 sur un but d’Alejandro Silva devant une foule très active d’un peu plus de 13 000 spectateurs au Stade Saputo mercredi soir.

Le Bleu-Blanc-Noir, qui prend jeudi la direction de Portland avant de poursuivre vers Vancouver pour le match retour mercredi prochain, a ainsi remporté une sixième victoire de suite à domicile, toutes compétitions confondues.

Le jeu blanc est allé à la fiche de Clément Diop, qui a fait le boulot à son tout premier départ avec l’Impact.

«On aurait bien aimé pousser pour mettre ce deuxième but, on sait que ça sera difficile là-bas, mais on s’est mis dans une position favorable», a commenté Rémi Garde.

Dominant

Solide en première demie, l’Impact a tout simplement été dominant au retour de la pause.

Après avoir insisté plusieurs fois, le Bleu-Blanc-Noir a réussi à faire bouger les cordages sur une frappe croisée d’Alejandro Silva à la 58e minute grâce à Saphir Taïder, qui lui avait mis le ballon sur le pied gauche.

Silva a d’ailleurs disputé un fort match en donnant de la difficulté aux Whitecaps avec sa grande vitesse. Il doit seulement mieux jauger quand il doit prendre un tir parce qu’il a plus souvent le réflexe de passer.

Les hommes de Rémi Garde se sont donné toutes sortes de chances d’augmenter la marque, sans y parvenir.

Jackson-Hamel malchanceux

Ce n’est pas faute d’avoir eu des occasions de marquer si l’Impact est rentré au vestiaire sur une égalité de 0 à 0 après 45 minutes.

Anthony Jackson-Hamel s’est montré assez remuant pour déranger Stefan Marinovic. L’attaquant bleu-blanc-noir s’est d’abord détaché pour décocher un tir qui est allé se poser loin derrière la cloche derrière le filet adverse.

Il a ensuite frappé le ballon à bout portant, qui s’est arrêté au pied du poteau gauche. Il a revécu la même situation en heurtant la barre transversale en seconde demie. Le Québécois a fait ce qu’il fallait, il lui manquait seulement la petite touche de finition.

Le pauvre a finalement trouvé le fond du filet à la 70e minute, mais un hors-jeu est venu annuler sa réussite et sa soirée de travail s’est terminée ainsi alors qu’Ignacio Piatti est venu en relève.

«Il n’a pas été chanceux parce qu’il aurait pu marquer deux buts, a noté Garde. Il a fait de son mieux, il a participé à l’effort collectif et je crois que c’est différent que ce à quoi il était habitué.

«Il est maintenant plus impliqué dans le jeu défensif et je suis content de voir ça.»

Petrasso blessé

Le match de Michael Petrasso s’est terminé prématurément quand il s’est blessé à la tête à la 36e minute.

C’est Jukka Raitala qui est monté au jeu à sa place, de sorte que le Finlandais a désormais occupé tous les postes défensifs, ayant également évolué à gauche et au centre. Un véritable couteau suisse de la défense.

Il y a aussi eu un baptême du soccer professionnel quand Mathieu Choinière est entré dans le match pour remplacer Saphir Taïder à la 86e minute.

Le milieu de terrain âgé de 19 ans et originaire de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu avait signé son premier contrat professionnel avec le club la veille.

Choinière a ainsi rejoint son frère, David, lui aussi membre de la première équipe de l’Impact.