Un écart de 3 M$ sépare Jacob Trouba et les Jets

À deux jours de leur audience en arbitrage, les Jets de Winnipeg et le défenseur Jacob Trouba seraient loin d’une entente.

Selon les informations du journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, un écart de 3 millions $ sépare actuellement les deux camps.

Arbitration filings for Jacob Trouba: Jets are at $4M, player at $7M. Hearing is 48 hours away. SJ and Chris Tierney settle on two-year deal with $2.9375 AAV.