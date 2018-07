Tyler Johnstone le nouveau pilier des Alouettes

La ligne offensive des Alouettes a connu toutes sortes de difficultés lors des quatre premiers matchs du calendrier régulier. Le directeur général Kavis Reed a bouché un trou dans cette brigade en mettant la main sur le bloqueur Tyler Johnstone, le 2 juillet.

Johnstone a été réclamé au repêchage supplémentaire de la LCF alors qu’il était libre comme l’air. Cependant, les Alouettes ont dû remettre leur choix de premier tour en 2019 pour pouvoir mettre la main sur le colosse de 6 pi 6 po et 275 lb.

C’était le prix à payer pour combler un besoin criant à la position de bloqueur. Un problème qui a été créé après les départs de Brian Simmons et de Jovan Olafioye avant la présente saison. Même si leurs rendements n’étaient pas optimaux, ils évoluaient à leur position naturelle.

Avant sa blessure, Ruben Carter faisait un boulot respectable, mais sans plus. De l’autre côté, ce fut le jeu de la chaise musicale. C’est pour cette raison que Reed a possiblement réalisé un bon coup en faisant l’acquisition de Johnstone.

Statut canadien

Après avoir sélectionné l’ancien des Ducks de l’université d’Oregon, les Alouettes lui ont fait signer un contrat de deux saisons plus une année d’option.

«Je sais que les Alouettes ont sacrifié un choix de premier tour pour mes services, mais je ne ressens pas plus de pression qu’à l’époque où je me suis présenté au camp des Chargers [de San Diego] comme joueur non repêché, a souligné

Johnstone lorsque rencontré par Le Journal de Montréal, mercredi. Je dois me présenter sur le terrain et je dois performer comme n’importe quel autre joueur. »

D’ailleurs, il sera lancé dans la mêlée samedi soir contre les Stampeders de Calgary. Un gros défi pour un joueur qui ne connaît pas encore le livre de jeux sur le bout de ses doigts. On verra ce qu’il a dans le ventre.

Plus de la moitié des formations de la LCF étaient intéressées aux services de Johnstone. Et la raison est simple. Même s’il a grandi et joué son football universitaire aux États-Unis, Johnstone a le statut de joueur canadien.

«Mon père est né et a grandi à Calgary, a expliqué l’athlète de 25 ans. Mes deux sœurs sont également nées au Canada, dont une à Montréal.»

Avec le ratio de la LCF, les équipes sont toujours à la recherche de joueurs canadiens de qualité. Avec l’arrivée de Johnstone, les Alouettes pourront placer un joueur américain à une autre position sur le terrain. Ce n’est pas négligeable.

La lune de miel attendra

Avant de mettre les pieds à Montréal, Johnstone s’est marié le 7 juillet. Sa nouvelle aventure avec les Alouettes a contrecarré les plans du jeune couple.

«Notre lune de miel devra attendre après la conclusion de la saison. Avec la fin de mon expérience dans la NFL et le début de celle dans la LCF, il n’y a rien qui s’est déroulé comme prévu», a expliqué Johnstone en souriant.

En attendant ce voyage d’amoureux, Johnstone mettra tous ses efforts à solidifier la ligne offensive des Alouettes, qui a besoin d’un peu d’amour par les temps qui courent.

Une recrue pour les retours de bottés

Avant leur première semaine de repos, les Alouettes ont subi une défaite coûteuse.

Ils ont rapidement perdu les services de Chris Williams. Puis, dans les dernières minutes de la rencontre, le vétéran Stefan Logan est tombé au combat. En l’espace de 60 minutes, les Montréalais venaient de perdre leurs deux spécialistes des retours de bottés.

Il est assuré que Williams et Logan ne feront pas le voyage à Calgary pour la rencontre contre les Stampeders. Qui retournera les bottés d’envoi et de dégagement ? La recrue De’Mornay Pierson-El.

L’an dernier, il jouait pour les Cornhuskers de l’Université du Nebraska. Après un bref séjour avec les Redskins de Washington, Pierson-El a décidé de tenter sa chance au Canada.

«Mon agent était en contact avec les Alouettes, qui avaient mes droits dans la LCF. C’était la meilleure opportunité pour moi, a raconté Pierson-El lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal. Je vais tenter d’en profiter au maximum.»

À son arrivée, son nom a été ajouté à l’équipe d’entraînement. Il ne se doutait pas qu’il obtiendrait son premier départ comme spécialiste des retours de bottés des Alouettes moins d’un mois plus tard. Et il le fera contre la meilleure formation du circuit canadien.

«Ça fait partie du football de voir des coéquipiers se blesser, a indiqué Pierson-El. Il faut toujours être prêt. Je sais que j’ai un gros défi devant moi, mais j’aime cela.

Au bout du compte, c’est du football, et tu dois avoir du plaisir.»

Donovan posé

À ses premiers pas comme coordonnateur des unités spéciales des Alouettes, Mickey Donovan est confronté avec des changements d’effectifs sur une base régulière. Celui au poste de retourneur pour le match contre les puissants Stampeders ne l’inquiète pas plus qu’il ne le faut.

«C’est un gros défi pour Demo (surnom de Pierson-El), mais aussi pour toute notre escouade, a indiqué Donovan. Tout ce qu’on lui demande, c’est de capter le ballon, de le sécuriser et d’utiliser ses jambes.

C’est un joueur intelligent qui a évolué dans une ligue de haut niveau. On est excités de voir ce qu’il peut faire.»