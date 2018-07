Steve Bossé pris d'un sentiment d'urgence

Jean Pascal a lancé des fleurs à Steve Bossé lors de la conférence de presse de mardi en disant qu’il est courageux et dangereux. L’ancien champion du monde WBC des mi-lourds ne s’est pas trop trompé dans ses qualificatifs.

Bossé se battra jusqu’au bout de ses capacités, même s’il doit visiter le plancher. Il le dit lui-même : c’est un guerrier. Et il le sera jusqu’à la fin de sa carrière.

Ça fait partie de sa personnalité qu’il a forgée très rapidement pendant son enfance. À l’âge de 10 ans, il apprend une dure nouvelle : son père est atteint d’un cancer de l’estomac. Deux ans plus tard, l’ancien bagarreur a dû dire adieu à son paternel, qui était âgé de 36 ans seulement.

«Cette peine est sortie en agressivité un peu plus tard. J’ai commencé à boxer à l’âge de 15 ans, a raconté Bossé après le point de presse. J’en voulais à la vie et je voulais me battre contre tout le monde.

«Cette blessure a formé mon caractère.»

Au fil des années, il a appris à canaliser ses émotions afin de les transformer en quelque chose de positif.

«Ça me faisait du bien de me surpasser et je suis tombé en amour avec l’entraînement, a-t-il ajouté. J’ai pardonné à la vie pour ce qui est arrivé avec mon père et ça fait partie de moi.

«Aujourd’hui, je peux dire que je suis en paix avec moi-même et je sais que mon père est toujours avec moi. »

En raison de cet événement tragique, il est animé par une urgence de vivre, que ce soit sur ou à l’extérieur du ring.

«Je vis chacun de mes combats comme si c’était le dernier, a mentionné Bossé. On ne connaît jamais la suite des choses.

«Me battre, c’est un métier. Je fais cela pour mon fils Mayson, qui est âgé de cinq mois. Je veux qu’il soit fier de son père.»

Plan B solide

La plupart des combattants ou des boxeurs ne savent pas ce qu’ils feront au terme de leur carrière. Ce n’est pas le cas de Bossé.

Entre ses duels, il est pompier à Saint-Constant et il est propriétaire d’une compagnie de bois de chauffage avec sa famille.

«J’ai fait mon cours comme pompier en 2010 parce que je me brisais souvent les mains durant mes combats, a expliqué Bossé, qui compte une dizaine de fractures et cinq opérations aux deux mains à son actif. Ça m’a fait allumer une lumière. Tu ne sais jamais quand ta carrière va prendre fin.

«Pour moi, d’avoir ces deux emplois, c’est important pour mon après-carrière. Malgré cette police d’assurance, je ne sais pas comment je vais réagir lorsque je prendrai ma retraite des sports de combat.»

Pour ce qui est de la terre à bois, c’est un endroit où il aime se retrouver seul ou en compagnie du conjoint de sa mère, qu’il appelle «papa» depuis une trentaine d’années.

«J’y passe de belles journées depuis que j’ai l’âge de six ou sept ans. J’y vais également quand ça va moins bien. C’est un endroit où je vais me ressourcer», a précisé Bossé.

Adrénaline

Lorsqu’il monte dans le ring ou dans l’octogone, Bossé ressent une puissante montée d’adrénaline. C’est un peu la même chose au moment où il enfile son uniforme de pompier.

«On reçoit surtout des appels médicaux à Saint-Constant. On en reçoit environ 1200 par année. On vit de belles réussites avec les gars de la caserne. Par exemple, on a été en mesure de réanimer un monsieur qui était mort depuis 25 minutes.

«J’aime l’ambiance de ce métier et le fait que je peux aider les gens.»

Cependant, on peut s’attendre à ce que le mot « entraide » ne fasse pas partie de son vocabulaire lorsqu’il entendra la première cloche de son combat contre Jean Pascal.

L’énergie de grand-maman Germaine

Lors de la journée d’un gala, tous les boxeurs ou combattants ont une routine à laquelle ils dérogent rarement. Steve Bossé en a une à laquelle il tient mordicus depuis quelques années.

Après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, il fait un détour par la maison de sa grand-maman Germaine, qui aura 82 ans le mois prochain.

«Je me lève comme si ce n’était pas le jour du combat, a raconté Bossé. Je vais voir ma grand-mère et on jase ensemble. Sa présence est importante pour moi et on l’a toujours fait, même quand je me battais en Australie dans le UFC.

«Étant donné que mon combat est au Québec, je vais en profiter pour aller chercher cette énergie-là.»

Par la suite, il retourne à son domicile pour faire une sieste.

«À mon réveil, mon interrupteur est allumé et je peux laisser aller mes émotions, a-t-il précisé. Je suis prêt à faire mon travail.»

Il y a quelques années, Bossé aurait été incapable d’appliquer cette procédure. Le stress lié à ses combats le gagnait plusieurs jours avant l’événement.

«Mes 200 combats m’ont amené à repousser ces émotions-là, a-t-il expliqué. Avant, je n’aurais pas été parlable dès le lundi. Maintenant, je laisse monter un peu mes émotions pour la pesée afin de bien préparer ma visualisation.»

La force du négligé

Lorsqu’il montera sur le ring vendredi soir, Bossé sera le négligé. Ce n’est rien de nouveau pour lui.

«Je l’ai vécu dans les trois sports que j’ai pratiqués et c’est ce qui m’anime, a mentionné l’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce n’est pas une zone inconnue pour moi et j’ai hâte d’en mettre plein la vue.

«Je suis content que Jean [Pascal] me prenne au sérieux et je m’attends à une bonne performance de sa part.»

Il croit que Pascal n’aura pas le choix d’entrer dans des échanges musclés avec lui.

«Jean aime entrer à l’intérieur et il aime finir ses adversaires. Avec sa façon de faire, c’est sûr qu’on fera une guerre. J’ai un bon menton et je sais que ça va donner un bon spectacle. J’ai hâte de tester le sien et sa force de frappe. Je vais y aller le tout pour le tout. C’est le combat le plus important de ma vie.»