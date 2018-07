Masai Ujiri saborde ses Raptors

Publié aujourd'hui à 17h02

Mis à jouraujourd'hui à 17h32

C’est probablement une des transactions les plus importantes de l’année dans la NBA.

C’est assurément la plus bizarre ou, si vous préférez, la plus discutable.

Et personne ne l’a résumée plus simplement et clairement que le vétéran journaliste torontois Steve Simmons: «Les Raptors ont échangé un gars qui ne voulait pas quitter Toronto contre un autre qui ne voulait pas venir y jouer.»

Quand même!!!

Can’t wait to hear the explanation for this. Raptors trade away a guy who doesn’t want to leave in exchange for a guy who doesn’t want to arrive. — steve simmons (@simmonssteve) 18 juillet 2018

Celui qui ne voulait pas quitter, pour terminer sa carrière là où il l’avait commencée, dans une ville que la grande majorité des athlètes de la NBA veulent éviter, c’est DeMar DeRozan.

Celui qui ne veut pas y venir, qui n’a joué que neuf matchs la saison dernière avec son équipe des Spurs de San Antonio et dont la blessure récurrente aux quadriceps peut faire sourciller, c’est Kawhi Leonard.

Vous aurez les détails de la transaction ici sur notre site.

Et vous aurez la confirmation à propos du gars qui ne veut pas venir jouer à Toronto, ici.

Personne ne l’avait vu venir

Bon. Cela étant dit, repassons les derniers mois en revue pour dégager quelques faits. Ce genre de faits qui vous font dire... «Non mais c’est quoi ce cirque???»

1 - D’abord, les Raptors complètent la saison régulière avec leur meilleur dossier victoires-défaites (59-23) en 23 ans d’histoire.

2 - Puis, l’entraîneur au dossier le plus éclatant de l’histoire de cette concession, Dwayne Casey, est congédié quatre jours après que son équipe ait été balayée par Cleveland, le 7 mai. Quatre jours plus tard, le 11 mai, il est congédié. Et cinq jours après, le 16 mai, il est mis en nomination à titre d’entraîneur par excellence de l’année dans la NBA, un titre qu’on lui décerne finalement, le 25 juin.

3 - Au passage, il faut savoir que DeMar DeRozan a été repêché par les Raptors, qu’il y a joué toute sa carrière et refusé deux fois de se prévaloir de son statut de joueur autonome pour rester dans cette organisation jusqu’à la fin de sa carrière. Avoir la griffe du vélociraptor plus tatouée que ça, sur une poitrine, tu deviens figurant dans «Le Monde Jurassique».

4 - Et enfin, il y a quelques jours, son président Masai Ujiri lui promet, en le regardant dans les yeux, qu’il ne sera pas échangé.

Vous connaissez la suite.

Dans la catégorie confiance mutuelle... on repassera. Et pour ce qui est de l’art d’enseigner le sentiment d’appartenance... on repassera aussi.

Mais, comme le souligne Michael Grange, dans sa longue analyse sur le Sportsnet.ca, «c’est une décision d’affaires, mais aussi la preuve que la NBA est un endroit où règnent des animaux au sang froid et que c’est carrément du fréon qui coule dans les veines du président des Raptors, Masai Ujiri.»

Le temps de brasser la soupe?

Bien sûr, le compétent et sympathique Dwayne Casey a fait des miracles avec cette équipe, mais a toujours été incapable de l'amener un peu plus loin. Il faut dire qu’une rencontre avec les équipes de LeBron James n’est pas la plus agréable des habitudes à prendre, lors de séries éliminatoires. La preuve, «King James» n’a pas participé à sept finales consécutives de la NBA pour rien.

Bien sûr, quand un groupe ne vous amène pas à la terre promise, il faut brasser la soupe, comme on dit et/ou modifier la recette.

Toutefois, on parle souvent de la chimie au sein d’une équipe. Les Raptors n’avaient pas de megastar comme les James, Durant, Curry ou Irving. Mais ils avaient un solide noyau avec DeRozan, Lowry, Valenciunas et Ibaka. Le développement des Anunoby, Siakam, VanVleet et Poeltl en faisait une formation équilibrée qui semblait équipée pour veiller tard, bon an, mal an.

Toutefois, la patience d'Ujiri ne semble pas être sa qualité première.

Maintenant, il faudra voir si, comme le présume la planète NBA, Leonard refusera de se rapporter aux Raptors afin de se retrouver dans sa ville natale, Los Angeles pour y rejoindre LeBron James chez les Lakers ou, au pire, jouer avec l’autre équipe, les Clippers.

Chose certaine, à moins que Leonard ne se présente et insuffle ce qui manque aux Raptors pour avancer loin en éliminatoires, il est clair que les amateurs torontois et canadiens risquent de garder un goût amer de la présidence d'Ujiri.

En terminant, pour connaître l’avis de certains joueurs de la NBA, dont ceux qui ont récemment joué avec DeRozan... sans oublier (oui, oui...) P.K. Subban, un célèbre Torontois, parcourez leurs messages sur cette page du site NBA.com