L'équipe d'«étoiles» des joueurs restants sur le marché

À ce stade du mois de juillet, les plus grosses pointures ont généralement trouvé preneur dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Les joueurs demeurant dans l'attente s'accrochent alors à l'espoir de rester dans le circuit en acceptant une entente au montant modeste, ou encore une invitation à un camp d'entraînement.

Les partisans des Canadiens se souviendront d’ailleurs de l’attaquant Tomas Fleischmann, qui avait réussi à convertir un essai professionnel en contrat d’un an. Le Tchèque avait finalement aidé Marc Bergevin à acquérir Phillip Danault en étant échangé aux Blackhawks de Chicago en compagnie de Dale Weise.

Histoire de tuer le temps en cette période d’accalmie estivale, mais aussi d’évaluer sommairement ce que le marché a encore à offrir, le TVASports.ca s’est amusé à concocter l’équipe des meilleurs joueurs encore libres comme l’air.

Le résultat – que vous pourrez voir au bas de l’article – est prévisible : il s’agirait sans l’ombre d’un doute de la pire formation de la LNH.

Faible force de frappe

Auteur de 21 buts la saison dernière, Rick Nash serait le meneur offensif de notre équipe fictive, mais nous devons apporter un bémol. Bien que ses meilleurs jours soient derrière lui, Nash aurait déjà paraphé un contrat si sa présence la saison prochaine était certaine. Ayant souffert de multiples commotions cérébrales au cours de sa carrière, l’ailier gauche de 32 ans songerait à accrocher ses patins. Il importe de juxtaposer un astérisque à son nom.

Cela dit, si Nash décide de disputer une autre saison, plusieurs options devraient s’offrir à lui.

Outre Nash, notre formation imaginaire possède des joueurs relativement intéressants à l’aile gauche, c’est-à-dire qu’ils pourraient, qui sait, encore prêter main-forte à une équipe de milieu de peloton dans un rôle de soutien.

Michael Cammalleri n’est plus le marqueur de 30 buts qu’il a jadis été, mais sa production en 2017-2018 extrapolée sur 82 matchs est tout de même équivalente à 36 points.

Un vétéran de 36 ans comme Scott Hartnell peut quant à lui montrer la voie aux jeunes, inscrire quelques buts et distribuer les coups d’épaule.

Au centre, l’offensive n’est pas, mais pas du tout au rendez-vous. Du groupe, Derek Grant a été le plus «prolifique» en 2017-2018 avec une récolte de... 24 points (en 65 matchs). Grant a été efficace dans les cercles des mises au jeu, affichant un taux d’efficacité de 53,1%.

Un droitier de 25 ans, Nick Shore avait été productif dans la Ligue américaine et la NCAA. Avec trois équipes différentes - les Kings de Los Angeles, les Sénateurs d'Ottawa et les Flames de Calgary - il a amassé 19 points en 64 matchs au cours de la dernière campagne. Ses statistiques avancées ont piqué la curiosité de certains internautes.

I was looking at free agents and came across Nick Shore, and if Bergevin wanted a bottom six centre, Shore certainly fits that bill.



This isn't to pick on Peca, just the closest comparable I have for the role he'd likely play in Montreal. pic.twitter.com/7GH9hQsxm2