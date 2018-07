LCF : Teague Sherman accusé d’agression sexuelle

L’ancien du Rouge et Noir d’Ottawa Teague Sherman a été accusé d’agression sexuelle, a confirmé l’équipe et la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

La formation de la LCF a libéré le demi-défensif samedi et a émis la déclaration suivante mercredi : «Nous sommes au fait des accusations portées contre Teague Sherman. Le joueur a été libéré. Nous prenons toutes les accusations de violence envers les femmes très sérieusement. Le Rouge et Noir n’offrira pas d’autre commentaire sur le cas de M. Sherman puisqu’il ne fait plus partie de l’organisation et que son dossier est maintenant entre les mains du système de justice.»

La Ligue a elle aussi réagi à la nouvelle, ajoutant que Sherman n’était plus le bienvenu dans le circuit.

«Sherman a été libéré par le Rouge et Noir d’Ottawa, et le commissaire Randy Ambrosie a informé les équipes du circuit que la LCF n’approuvera pas de contrat pour monsieur Sherman, advenant qu’une équipe démontre un intérêt pour l’embaucher. La Ligue canadienne de football s’est dotée d’une politique sur la violence envers les femmes et continue de s’y conformer. La Ligue condamne la violence envers les femmes sous toutes ses formes.»

Sherman, qui évolue dans la LCF depuis 2013, a aussi porté les couleurs des Blue Bombers de Winnipeg.