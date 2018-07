John Gruden se joint aux Islanders

Les Islanders de New York ont embauché mercredi John Gruden pour agir à titre d’entraîneur adjoint.

Gruden était l’instructeur-chef des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), au cours des deux dernières campagnes. Son équipe a d'ailleurs vaincu les Greyhounds de Sault Ste. Marie en six matchs en finale, au mois de mai.

Le club ontarien s’est ensuite incliné en demi-finale de la Coupe Memorial en vertu d’un revers de 4-2 contre les Pats de Regina.

En deux saisons avec la formation junior, Gruden a conservé un dossier de 76-45-8-7.

L’Américain de 48 ans a également disputé 92 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Bruins de Boston, les Sénateurs d’Ottawa et les Capitals de Washington. Il a inscrit un but et amassé neuf points, entre 1993 et 2004.