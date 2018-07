Des partisans du TFC mettent le feu à Ottawa

Des partisans du Toronto FC ont mis le feu aux estrades, mercredi, lors du match aller de la demi-finale du Championnat canadien opposant les leurs au Fury, à Ottawa.

La rencontre a été stoppée pendant quelques minutes et les partisans en question ont été invités à quitter les lieux.

Une explosion a été entendue au même moment dans le stade. La fumée est demeurée au-dessus du terrain pendant plusieurs minutes.

Lors d'un point de presse après la rencontre, l'entraîneur-chef du TFC, Greg Vanney, s'est dit embarrassé par les événements et s'est excusé au nom du club.

And just like that #TorontoFC #TFC supporters have set fire to our field and stadium. LOSERS!!!! @TorontoFCViews @TorontoFCII @torontofc #CanChamp #FuryFC #WeStandTogether where are @OttawaPolice this calls for arrests!!! pic.twitter.com/IHhIK0axtS