Classement «Forbes»: les Cowboys de Dallas au sommet

Malgré l’émergence des clubs de soccer européens, qui ont accaparé trois des quatre premières positions, les Cowboys de Dallas demeurent l’équipe sportive avec la plus grande valeur au monde pour une troisième année consécutive, selon le classement du magazine «Forbes» publié mercredi.

Avec une valeur estimée à 4,8 milliards $, en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière, la concession de la NFL a devancé le Manchester United (4,12 milliards $), le Real Madrid (4,09 milliards $) et le FC Barcelone (4,06 milliards $). Ces trois clubs ont montré des hausses respectives de 12 %, 14 % et 14 %.

Au total, 29 des 32 équipes de la NFL pointent dans cette liste de 50 franchises. Seuls les Bengals de Cincinnati (1,8 milliard $), les Lions de Detroit (1,7 milliard $) et les Bills de Buffalo (1,6 milliard $) sont absents du palmarès.

La NBA (huit équipes) et le baseball majeur (six) sont également bien représentés au classement. Les Yankees de New York ont d’ailleurs complété le top 5, à 4 milliards $ (+8 %). Les Lakers de Los Angeles (3,3 milliards $) sont les premiers représentants du circuit Silver, en sixième place.

Aucune formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’est parvenue à percer le top 50. La valeur des écuries de NASCAR et de Formule 1 a également été évaluée sans faire leur entrée dans ce tableau.

Selon «Forbes», 106 organisations sportives valent plus de 1 milliard $, comparativement à 87 lors de la dernière parution du classement, l’été dernier.

Aucune équipe de la Ligue nationale de hockey ne fait partie des 50 premières positions du classement. En 2017, les Canadiens de Montréal étaient évalués à près de 1,25 milliards $, derrière les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York dans la LNH.

Voici les cinq équipes sportives ayant la plus grande valeur, selon le classement «Forbes» :