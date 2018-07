Alexis Lafrenière «me fait plus penser à Malkin qu'à Crosby»

Les comparaisons qui lient Alexis Lafrenière, 16 ans, au bientôt légendaire Sidney Crosby sont nombreuses, mais selon le préparateur physique Stéphane Dubé, la ressemblance est beaucoup plus importante entre son protégé et l'autre étoile des Penguins de Pittsburgh, Evgeni Malkin.

Déjà pressenti pour être appelé au premier rang du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey en 2020, Lafrenière n'a disputé que 60 parties au niveau junior majeur, mais il s'est déjà attiré bien des regards.

Après tout, le natif de St-Eustache s'est fait le premier depuis Crosby à passer la barre des 40 filets à 16 ans dans le circuit Courteau. Ses 42 buts n'ont rien d'égal aux 54 qu'a su enfiler le produit de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, mais la marque n'en demeure pas moins impressionnante.

«J’essaie de ne pas trop y penser. Les gros noms comme Crosby ont déjà fait leurs preuves. Ils ont déjà une grosse carrière dans la Ligue nationale, j’essaie de [garder] le focus sur moi-même, jour par jour», a dit le premier choix de l'Océanic en 2017.

Des phénomènes différents

Aux dires de Dubé, qui a aussi encadré le «monstre à deux têtes» des Penguins jusqu'en 2008, les comparaisons entre Lafrenière et Crosby s'arrêtent dans une certaine mesure aux statistiques.

«J'ai travaillé avec Sidney donc je peux dire qu'ils sont totalement différents, a-t-il laissé tomber.

«En termes de personnalité et d'individu, Sidney [Crosby] est très cartésien. Tout ça, c'est de la business. Il a du plaisir à jouer au hockey, oui, mais il traite l'entraînement comme une job. Tandis que pour Alexis, tout doit être le fun. Pour ce qui est de la personnalité, il me fait penser plus à Evgeni Malkin, que j'ai aussi eu à Pittsburgh, qu'à Crosby.»

Plus que le simple talent

Le talent est indéniable, mais il y a plus selon Dubé, qui entraîne Lafrenière depuis ses années au niveau pee-wee.

«J'ai eu des joueurs qui aiment le hockey, mais pas forcément ce qui vient avec. Alexis est un passionné, pas que du hockey, mais de tous les éléments de la game: de l'entraînement, de l'alimentation. Il éprouve du plaisir à travers tout ça, a ajouté Dubé.

«Alexis, c'est le clown de son groupe. Il est one of the boys! Il est [au gymnase ou sur la patinoire] pour avoir du fun. Il n'y a pas de traitement de faveur pour lui et il n'en demande pas!»

D'ici au jour où son nom sera appelé par l'un ou l'autre des 31 directeurs généraux de la Ligue nationale, Lafrenière a encore le temps de peaufiner sa préparation, mais aussi de s'amuser.

La pression d'être potentiellement appelé parmi les premiers en 2020 est énorme, mais Alexis, comme Sidney ou Evgeni avant lui, ne s'en fait pas.

«Le repêchage est encore dans deux ans. J’essaie de ne pas trop y penser», a laissé savoir un jeune homme enthousiaste à l'idée de poursuivre l'entraînement avec ses amis.

Voyez le reportage de Frédérique Guay dans la vidéo ci-dessus.