La 10e étape du Tour de France a été marquée par un saut spectaculaire du Français Alexis Bosson, mardi.

Sur son vélo de montagne, il a sauté par-dessus le peloton de la course et ce, sans les mains!

À voir dans les vidéos ci-dessous.

Mountain biker performs daring jump over Tour de France riders as they race up Alpine summit https://t.co/PJOWnZeFOP pic.twitter.com/190Ajq6Vz8