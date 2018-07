Tim Cahill, légende du soccer en Australie, prend sa retraite internationale

L'attaquant Tim Cahill, qui détient le record du nombre de buts inscrits avec la sélection australienne, a annoncé mardi mettre un terme à une carrière internationale qui l'a vu participer à quatre Coupes du monde.

«Aujourd'hui je mets officiellement un terme à ma carrière internationale avec les Socceroos», a écrit sur Twitter le joueur de 38 ans, auteur de 50 buts en 107 sélections.

«Aucun mot ne peut décrire ce qu'a représenté le fait de jouer pour mon pays. Un immense merci à tout le monde pour votre soutien à travers toutes ces années où j'ai porté les couleurs de l'Australie», a-t-il ajouté.

Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos.

No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S