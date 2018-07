Pro-Am Gagné-Bergeron: Girard et Ouellet s’ajoutent

Le Pro-Am Gagné-Bergeron a annoncé mardi que les défenseurs Samuel Girard de l’Avalanche du Colorado et Xavier Ouellet du Canadien de Montréal s’étaient ajouté à la liste des joueurs de la LNH qui participeront à l’événement le 9 août au Centre Vidéotron.

L’organisation a toutefois également ajouté qu’Antoine Vermette et Martin St-Louis étaient contraints de déclarer forfait en raison d’empêchements.

Rappelons que plusieurs joueurs de la LNH participeront à la dixième édition de ce match opposant des joueurs professionnels et amateurs et servant à venir en aide à plusieurs causes.

Marchand et Fleury

Patrice Bergeron sera de nouveau de la partie, évidemment, et il a réussi à convaincre son partenaire avec les Bruins de Boston Brad Marchand de faire de même. Récemment, l’organisation a aussi annoncé que Marc-André Fleury serait de la partie.

Il reste deux noms de joueurs de la LNH à être annoncé et l’organisation travaillerait notamment sur le cas de grosses pointures comme Sidney Crosby, Nathan MacKinnon et P.K. Subban.